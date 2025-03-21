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國民黨台南市黨部遭搜 吳宗憲：民進黨的壞沒有做不到

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨台南市黨部昨日遭搜索，傳因連署罷免綠委時，有死亡人口連署。國民黨立委吳宗憲今日表示，搜索部分以目前得到的資料沒有看到什麼瑕疵。記者屈彥辰／攝影
國民黨台南市黨部昨日遭搜索，傳因連署罷免綠委時，有死亡人口連署。國民黨立委吳宗憲今日表示，搜索部分以目前得到的資料沒有看到什麼瑕疵。記者屈彥辰／攝影

國民黨台南市黨部昨日遭搜索，傳因連署罷免綠委時，有死亡人口連署。國民黨立委吳宗憲今日表示，搜索部分以目前得到的資料沒有看到什麼瑕疵，政治攻擊無所不用其極，「民進黨的壞，只有想不到，沒有做不到。」

針對台南地檢署昨日搜索國民黨台南市黨部，吳宗憲說，檢察官持法官核發的搜索票搜索，這在刑事訴訟的程序上，目前得到的資料是還沒有看到什麼瑕疵的部分。較爭議的是，為什麼要這麼做？搜索的目的是要扣得跟犯罪有關的事證，將來檢察官要說明為什麼要搜尋台南市黨部，目的是什麼，要扣什麼，扣了後對本案有什麼幫助，是由檢察官說明。

吳宗憲指出，他沒有看過卷，他沒有在現場，他對於很多事情沒辦法評論，除非有看過卷。既然他沒有看過卷，就不會說程序有無問題。但他覺得一路以來，非常多的事情顯示政治上的攻擊，無所不用其極。

吳宗憲強調，執政黨利用司法的手段，先用造謠、用媒體等，汙衊國民黨、民眾黨，再來就用司法鬥自己的同黨同志以及鬥在野黨的所有對手，現在也把腦子動到地方黨部。「民進黨的壞，只有想不到，沒有做不到。」

台南 國民黨 檢察官

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