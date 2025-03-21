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花蓮議員質疑台北聯絡處成傅家道場 縣府籲勿政治操弄

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣議員胡仁順「開箱」縣府台北聯絡處，質疑供奉許多尊神佛，是「用公帑打造的傅家台北道場」。圖／胡仁順服務處提供　
花蓮縣議員胡仁順「開箱」縣府台北聯絡處，質疑供奉許多尊神佛，是「用公帑打造的傅家台北道場」。圖／胡仁順服務處提供　

花蓮縣政府在台北市設置聯絡處多年，縣議員胡仁順今天「開箱」爆料，質疑每年花288萬元稅金維持，但內部好幾尊神佛、花禮牌子寫著給傅總召，質疑當成傅崐萁個人辦公室，揚言刪預算。縣府回應是在前縣長謝深山任內就設置，許多縣市都一樣，方便就近向中央爭取建設，籲勿作政治操弄。

胡仁順今天在臉書表示，聯絡處設在台北市鎮江街，依照設置要點，是辦理縣政建設涉與需行政院部會及立法院立法委員協助事宜及提供民眾諮詢等用途，但很多花蓮人並不知道這個據點。

他「開箱」分享拍下的聯絡處內部影片，表示他日前到台北開會時前往查看，外面沒有招牌，內部招牌寫著「花蓮House」，根本不知道是聯絡處。

「不看不知道，看了嚇一跳」，胡仁順說，他走入一看，內部好幾尊神佛，明顯被虔誠敬拜過，且許多花禮牌子寫著「傅總召」，顯示是傅崐萁經常前往、關係密切還當成自己辦公室的地方，質疑是「用公帑打造的傅家台北道場」。

他認為，縣府一年花288萬預算做私人道場，或與立委傅崐萁合署辦公是合理的，揚言審明年預算時會提案刪除。

花蓮縣府表示，台北聯絡處配置一名縣府人員，內部設有會議室以及供開會前休息的貴賓室等，平常縣府北上爭取經費時，會與中央部會官員、立委等就近在聯絡處開會。

縣府今天聲明回應，前縣長謝深山於2003年設立台北聯絡處， 鄰近立法院，方便於即時溝通及政策推展，強化與中央部會聯繫協調，為鄉親爭取建設資源，包括高雄、台南、屏東、台東、澎湖及金門等縣市都有類似據點，不應政治操弄，花蓮縣府將持續善用這個據點，爭取資源、行銷地方並服務鄉親。

花蓮縣議員胡仁順「開箱」縣府台北聯絡處。圖／胡仁順服務處提供　
花蓮縣議員胡仁順「開箱」縣府台北聯絡處。圖／胡仁順服務處提供　
花蓮縣議員胡仁順「開箱」縣府台北聯絡處，招牌只寫「花蓮House」。圖／胡仁順服務處提供　
花蓮縣議員胡仁順「開箱」縣府台北聯絡處，招牌只寫「花蓮House」。圖／胡仁順服務處提供　
花蓮縣議員胡仁順「開箱」縣府台北聯絡處，質疑供奉許多尊神佛，是「用公帑打造的傅家台北道場」。圖／胡仁順服務處提供　
花蓮縣議員胡仁順「開箱」縣府台北聯絡處，質疑供奉許多尊神佛，是「用公帑打造的傅家台北道場」。圖／胡仁順服務處提供　
花蓮縣議員胡仁順「開箱」縣府台北聯絡處，質疑許多花禮牌子上寫「傅總召」，根本被傅崐萁當成自己辦公室。圖／胡仁順服務處提供　
花蓮縣議員胡仁順「開箱」縣府台北聯絡處，質疑許多花禮牌子上寫「傅總召」，根本被傅崐萁當成自己辦公室。圖／胡仁順服務處提供　
花蓮縣議員胡仁順「開箱」縣府台北聯絡處。圖／胡仁順服務處提供　
花蓮縣議員胡仁順「開箱」縣府台北聯絡處。圖／胡仁順服務處提供　

傅崐萁 立法院 花蓮縣政府

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