大法官人選出爐 吳宗憲：審查看法學素養 不要像姚立明

總統府今日公布，司法院長提名人為台灣高等檢察署主任檢察官蔡秋明、副院長提名人為最高法院法官蘇素娥。檢察官出身的國民黨立委吳宗憲說，他跟蔡秋明滿熟，也清楚蔡的政治傾向，但他看的是法學能力跟知道大法官職責與否。

總統府今舉行記者會公布7位大法官，蔡秋明為大法官暨司法院長、蘇素娥為大法官暨司法院副院長，大法官提名人分別為中正大學法律系教授蕭文生、最高法院法官鄭純惠、台灣高等檢察署主任檢察官林麗瑩、前考試委員暨現任台北大學法律學系陳慈陽，以及政大法學院特聘教授詹鎮榮。

吳宗憲說，他跟蔡秋明滿熟，這些大法官被提名人有些也都滿熟的，也很清楚他們的政治傾向，但這不是他討論的，每個人的政治傾向都予以尊重。

吳宗憲表示，他對於大法官的審查標準非常簡單，一是法學素養夠不夠，二是知不知道大法官在做什麼。只要法學能力足夠，只要知道大法官是做什麼，而不是像憲判第8號那樣，侵害到立法院的立法權、法官的獨立審判權，只要懂得大法官是在解釋憲法，而不是創設法律，對於公共議題的想法例如廢死與否、政黨傾向，都不是他所考量的。

吳宗憲說，他跟蔡秋明還一起出國訪問過，但他也很清楚蔡心中的政治傾向，這個不是他審查蔡適不適任大法官的原因。他也提醒，不要像大法官前被提名人姚立明一樣，連大一新生的法律都不懂，而大法官是解釋憲法，不是配合政客，創設法律，侵害法官的獨立審判權。