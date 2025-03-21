剴剴案掀廢死議題 朱立倫：民進黨一向主張廢死

大罷免熱議，國民黨今天到新竹辦政策說明會，黨主席朱立倫也出席，他表示5月20日之前至少會舉辦1百場說明會，明天在苗栗，明晚換新北登場；對於媒體提問剴剴案牽扯廢死、核電延役等議題，他強調司法不能罔顧社會傳統價值與公平正義，能源則要正視缺電問題。

朱立倫表示，新竹縣黨部主委與地方非常努力，過去已辦很多場說明會，今天在竹東舉辦，特別給新竹加油。5月20日以前，至少會辦1百場的說明會，明天會在苗栗，明晚六都第一場在新北，團結所有支持者，號召所有支持者站出來。

媒體詢問剴剴案牽扯廢死議題，多名民進黨立委因阻撓死刑入法遭圍剿，詢問朱立倫對此事看法。

朱立倫認為，社會有最基本的公平正義與傳統價值，民進黨一向主張廢死，去年大法官宣告要採一致決之後，就是實質廢死，已經不可能判死刑，這才是社會最大的疑慮，連國民黨立委提出惡意兒虐致死可判死刑，民進黨都要一再阻撓，甚至用廢死是違反世界潮流的論點，不顧社會傳統價值與公平正義，「這是我們不能接受的」。