批民進黨操作「剴剴案」 國民黨：不敢罵戀棧的林志嘉

男童剴剴遭凌虐致死案，引發社會關注。國民黨今舉行記者會，支持虐童無期徒刑或死刑，為剴剴及所有孩子討公道，並批評民進黨拿剴剴政治操作，為何不敢罵兒童福利聯盟董事長林志嘉？民進黨抓著主動請辭國民黨立委王育敏攻擊，卻不敢罵戀棧權位沒有任何應對作為的林志嘉，更凸顯背後的政治操作。

國民黨副發言人鄧凱勛表示，剴剴案開庭時，很多人民一同上街頭，甚至灌爆了公共政策網路參與平台一同大聲疾呼要虐童零容忍，與國民黨一貫的立場相符。國民黨嚴正呼籲社會各界應該支持虐童零容忍，甚至上修刑法到死刑，以此務實、有威嚇力的手段，幫助這些來不及長大的孩童。

國民黨智庫副執行長凌濤表示，所有過去原本不關心政治的中間選民，都打電話希望國民黨民代再次對剴剴案再次發聲，這個悲劇不能一天的新聞事件就過去，一定要堅持到底，為剴剴討回公道，為這個孩子過去悲慘的經歷討回最深刻的修法意見。

凌濤也揭露民進黨立委對此案荒謬的言論。他指出，民進黨立委沈伯洋在黨團協商記錄中，沈提及只有在第347條擄人勒贖，因為它本來的刑度就已經非常高，才會在致死有死刑的規定，所以在虐童致死有死刑的規定可能不符合立法例；他質疑，難道虐童致死沒有傷害嗎？所有家長聽到此言都天怒人怨，氣炸了，沈伯洋應該出面道歉。

凌濤指出，剴剴案爆發時，王育敏負責任地公開辭去兒福聯盟董事一職，並立即邀請時任衛福部長薛瑞元就「社會安全網推動情形及策進作為」報告並備詢；但民進黨立委吳思瑤卻接連霸占質詢台及備詢台，擋薛瑞元報告。反觀，林志嘉穩如泰山，民進黨抓著主動請辭的人攻擊，卻不敢罵戀棧權位沒有任何應對作為的林志嘉，更凸顯背後的政治操作。

台北市議員張斯綱表示，剴剴案審判過程依然引起大家關注與憤怒，這是負責任的政府應該去解決的，不要讓大家活在恐懼中，不要讓中華民國的小朋友活在有可能的凌虐危機中。

張斯綱提到，總統府剛宣布新提名的大法官人選，請問這些大法官人選對廢死的態度如何？是否支持反廢死？對於兒少受到凌虐，相關刑責是否要加重？這是社會大眾需要知道的答案。他希望新的大法官除了在憲政上保衛中華民國憲政，不受民進黨政治操作外，也希望大法官是兒少的守護神，是公平正義的最後防線。