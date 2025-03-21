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找檢察官當司法院長 黃國昌：回到「審檢一家親」？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
總統府今再公布司法院正、副院長及大法官被提名人。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，找長期擔任檢察官的人來當司法院院長，「是要繼續回到『審檢一家親』的年代嗎？」圖／報系資料照
總統府今再公布司法院正、副院長及大法官被提名人。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，找長期擔任檢察官的人來當司法院院長，「是要繼續回到『審檢一家親』的年代嗎？」圖／報系資料照

總統府今再公布司法院正、副院長及大法官被提名人。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，找長期擔任檢察官的人來當司法院院長，「是要繼續回到『審檢一家親』的年代嗎？」黃更批，這些人是否擁有當時大法官被提名人之一劉靜怡沒有對民進黨政府的忠誠，通過「綠色至上」標準考核？

總統府去年8月公布司法院正、副院長及大法官被提名人共7人，但立法院去年12月進行大法官人事同意權案投票時，否決全數被提名人。今再公布司法院長提名人為檢察官蔡秋明、副院長提名人為法官蘇素娥，大法官提名人為政大法學院教授詹鎮榮、檢察官林麗瑩、中正大學法律系教授蕭文生、法官鄭純惠、前考試委員陳慈陽。

黃國昌今在議場前受訪表示，蔡秋明被提名為司法院院長，讓他開始懷疑找一個長期擔任檢察官的人來擔任司法院院長，「是要繼續回到審檢一家親的年代嗎？」這只是再度凸顯民進黨政府要用檢調治國的特色，「我必須老實說，完全沒有辦法理解，找一個檢察官來擔任全國法官的大家長，民進黨是要走回審檢一家親的老路？」

黃國昌說，這便於民進黨政府控制不只檢察官的偵查程序，更蔓延到審判程序中，至於其他大法官的被提名人，大多數他都認識，「他們不是完全不好，但我心中浮現的是劉靜怡標準」。黃質疑，這些人在憲法上的造詣有超越劉靜怡？還是已經超越劉靜怡的忠誠標準考核？擁有劉靜怡沒有的對民進黨政府的忠誠，所以提名為大法官。

黃國昌強調，賴清德總統既然要提名這些人出任大法官，那就請好好的跟台灣社會說明，是不是都已超過劉靜怡標準，也通過綠色至上的標準考核？不可批評民進黨，否則民進黨團就會下令全體封殺，希望總統可以跟全體國人說清楚講明白，而民眾黨立委也都會善盡自己憲法職責，在接下來人事同意權審查過程中，秉持專業進行最嚴格審查。

司法院 大法官 民進黨

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