提7大法官確保國安納考量 賴總統盼朝野秉專業行使同意權

總統府今天公布司法院長提名人為台灣高等檢察署主任檢察官蔡秋明、副院長提名人為最高法院法官蘇素娥，以及其他五位大法官人選。大法官提名審薦小組召集人、副總統蕭美琴表示，盡速補實大法官缺額，是總統及立法院共同的憲法職責，希望朝野不分黨派，都能共同支持一時之選的專業法律人才。

總統府於去年8月公布司法院正、副院長及大法官被提名人共7名單，但立法院去年12月進行大法官人事同意權案投票時，否決全數被提名人。

總統府今舉行記者會公布7位大法官，蔡秋明為大法官暨司法院長、蘇素娥為大法官暨司法院副院長，大法官提名人分別為中正大學法律系教授蕭文生、最高法院法官鄭純惠、台灣高等檢察署主任檢察官林麗瑩、前考試委員現任台北大學法律學系陳慈陽，以及政大法學院特聘教授詹鎮榮。

蕭美琴說，賴清德總統秉持前瞻思維，這次提名有三個考量，也是三個期許。第一，守護自由民主的憲政制度、捍衛人權、保障及人民權利救濟；第二，提升國安案件專業能量，確保國家安全及廉能政治；第三，持續推動司法改革，提升審判品質與效率，同時進行司法工作環境減壓。

蕭美琴說，蔡秋明、蘇素娥在司法界資歷完整，過去曾參與拉法葉艦軍購弊案的偵審工作，一位是當年的檢察官，一位是承審法官，對我國追討巨額不法所得有重大貢獻 。

蕭美琴說，7位被提名人有2位法官、2位檢察官、3位學者，整體背景專長多元，實務與學術搭配，是相當優秀的陣容。司法院是國家最高司法機關，大法官組成的憲法法庭，是人民權利保障及機關憲政爭議最後的救濟途徑，盡速補實大法官缺額，是總統及立法院共同的憲法職責，期盼七位被提名人均可獲得立法院的支持與同意，在出任大法官後，齊心協力、共同打造人民安心、社會安定、國家安全的司法防護網，讓司法成為守護民主台灣最堅強的後盾。

蔡秋明表示，總統提名一位檢察官當司法院長，對很多人特別是法官來講是很大的驚喜，他自己也覺得很震撼，到現在還覺得不可思議。他也提及，希望獲得國會支持，未來出任司法院長後，處理司法人員工作壓力、提升裁判品質以及當前台灣憲政危機、五權憲法機關失衡的問題。

媒體詢問大法官被提名人對死刑存廢態度，不過被提名人均未回應。蕭美琴則說，今天不針對特定爭議、審理中的個案等回應，未來在立法院審議過程中，被提名人有很多機會說明。

蕭美琴表示，賴總統的期許是，五權分立需要被維護，司法院大法官提名上一波沒通過，導致現在五權分立、憲政機關沒辦法正常運作，希望朝野以專業考量，行使憲政職責與同意權。