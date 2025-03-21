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藍營台南市黨部遭搜索 朱立倫：國民黨一定守法
國民黨台南市黨部莊姓副主委被控罷免名冊涉偽造文書，被台南地檢署聲押禁見。國民黨主席朱立倫今早被媒體詢問此事看法，他表示，「國民黨尊重司法，也一定守法」。
朱立倫強調國民黨一定守法，但同時也強調「希望司法不要變成政治操控的工具」。他表示，這次罷免是中選會主辦，不是地檢署主辦，地檢署不能變成助攻的工具，造成寒蟬效應，小案大辦，如同黨部主委謝龍介所說「用牛刀殺雞」，對付國民黨，也希望全台灣是公平的，不能只准罷藍，不能罷綠。
另外，關於罷免綠委12補件送交中選會一事。朱立倫則說，各地團體與支持者都很努力，現在已經有14件送到中選會，我們希望繼續加油，最重要的是團結一致。民進黨動用所有的國家資源，動用所有他可以用的社會資源，就是希望達到大罷免，達到綠營全面獨裁專制、一黨獨大，所以我們一定要團結一致。
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