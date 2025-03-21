大法官人事案最快4月底投票 朝野恐再開釋憲戰場

總統府去年提名的大法官人事案遭立法院否決後，今天再提出7位大法官被提名人。依立法院職權行使法規定，最快4月29日就能表決，而新修的憲法訴訟法規定，只要通過兩位，憲法法庭就達10位審理門檻，屆時朝野除大罷免戰場外，將再開釋憲戰場。國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，黨團會討論人事案到底合適不合適，再做反應。

總統府今天公布司法院長提名人為檢察官蔡秋明、副院長提名人為法官蘇素娥，大法官提名人為政大法學院教授詹鎮榮、檢察官林麗瑩、中正大學法律系教授蕭文生、法官鄭純惠、前考試委員陳慈陽。

依照立法院職權行使法第29條第3項，「人事同意權案交付全院委員會或相關委員會審查，自交付審查之日起，期間不得少於一個月，且應於審查過程中舉行公聽會，邀集相關學者專家、公民團體及社會公正人士共同參與審查，並應於院會表決之日10日前，擬具審查報告。」以及第30條第2項「被提名人有數人者，前項之說明與答詢，應分別為之。」

去年大法官人事案審查時間經朝野協商，決議在去年12月2日舉行公聽會、12月10日起連續3天召開全院委員會，並於12月24日表決。也就是說，只要經朝野協商同意，大法官人事案於3月28日交付全院委員會審查，並於4月18日之前完成公聽會、全院委員會審查作業，並於之後10日完成審查報告，最快就能在4月底投票表決。

另外，根據新修的憲訴法規定，憲法法庭審理法規範憲法審查及裁判憲法審查案件，應經大法官現有總額3分之2以上參與評議，也就是至少10位，大法官現有總額過半數同意，也就是至少8位，才能做成判決。

只要這次大法官被提名人有2位闖關成功，憲法法庭就能審理釋憲案，而先前由民進黨團針對憲訴法及選罷法新制聲請暫時處分及釋憲案，以及監察院針對總預算案聲請暫時處分及釋憲案，將得以審查，屆時朝野除大罷免戰場，將再開憲法法庭戰場。