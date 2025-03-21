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最高法院鄭純惠被提名大法官 她曾審過2004年連宋提的總統當選無效案

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
最高法院法官鄭純惠（中坐者）。圖／聯合報系資料照片
最高法院法官鄭純惠（中坐者）。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統今提名台灣高等檢察署主任檢察官蔡秋明、最高法院法官蘇素娥分別任司法院正、副院長，另外最高法院法官鄭純惠也是大法官被提名人之一，她曾承審2004年矚目的總統當選無效訴訟。

鄭純惠為台灣大學法律系、台灣大學法律學研究所畢業，以第一名成績自司法官訓練所28期結業，結業後便分發至金門地方法院擔任法官，她也曾擔任台北地方法院法官、庭長，之後擔任台灣高等法院民事庭法官，民事、刑事審判均有完整歷練。

2004年當時的國民黨主席連戰、親民黨主席宋楚瑜搭檔參與總統、副總統選舉，票數卻輸給民進黨的陳水扁、呂秀蓮，連宋委請律師團提起當選無效之訴，而承審法官即是鄭純惠，她是高院民事庭法官，當時也是高院三個選舉法庭中年紀最輕的法官。

鄭純惠審理萬眾矚目的選舉訴訟案，從千頭萬緒、漫無目標中，一一理出審理步驟、爭點，表現備受肯定，400多頁的判決書，絕大部分是她負責。

鄭純惠之後擔任高院書記官長，也是高院史上第一位女書記官長，她上任後忙著熟悉行政工作，晚上還得加班寫判決，猶如蠟燭兩頭燒，但她當時低調地表示，期許自己能將官長與法官工作同時做好，是不是首位女官長，對她而言並不重要。

鄭純惠在最高法院任職期間，參與民事大法庭統一法律見解的工作，她也在文化大學法律系教書，主要專長為民事訴訟法，她在專業領域展現法學專業及論述能力，並精研學術專業不輟。

賴清德提名大法官人選還包括國立政治大學特聘教授詹鎮榮、最高檢察署檢察官林麗瑩、中正大學法律學系教授蕭文生、台北大學法律學系專任教授陳慈陽。

總統府今天公布司法院長提名人為台灣高等檢察署主任檢察官 蔡秋明、副院長提名人為最高法院法官蘇素娥，大法官提名人為中正大學法律系教授蕭文生、最高法院法官鄭純惠（右三）、台灣高等檢察署主任檢察官林麗瑩、政大法學院特聘教授詹鎮榮、前考試委員現任台北大學法律學系陳慈陽。記者周佑政／攝影
總統府今天公布司法院長提名人為台灣高等檢察署主任檢察官 蔡秋明、副院長提名人為最高法院法官蘇素娥，大法官提名人為中正大學法律系教授蕭文生、最高法院法官鄭純惠（右三）、台灣高等檢察署主任檢察官林麗瑩、政大法學院特聘教授詹鎮榮、前考試委員現任台北大學法律學系陳慈陽。記者周佑政／攝影

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