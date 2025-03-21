溫朗東問敢拆李彥秀服務處違建？蔣萬安：依法完成程序

名嘴溫朗東指控國民黨立委李彥秀的南港服務處，疑似違法占用法定空地與防火巷，溫朗東昨天直接到李彥秀被質疑的違建地點說，他昨天晚上已經上1999陳情，希望台北市長蔣萬安公事公辦。蔣萬安上午受訪時指出，會依法來完成程序。

對於被指服務處為違建、還占用防火巷。李彥秀昨天回應表示，溫朗東所指的地上物為她母親所有，使用符合法規，有違法的話支持市府依法處理。

針對地上物部分，蔣萬安上午參加「市長與萬華區里長有約」時受訪指出，建管處昨天有說明，這是民國84年以前的建物，所以接下來就是依照相關的規定來完成。媒體追問占用防火巷一事，蔣萬安也說，同樣的，其實就是依法來完成程序。

另外，民進黨北市議員顏若芳昨指立委徐巧芯租借區活動中心，共借了380場，質疑「市府護航」，蔣萬安則表示，台北市各個場地的租借，其實各權管單位都有相對應的申請規定，所以就是依法、依程序來審查，而且一視同仁。