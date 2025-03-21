司法院長被提名人蔡秋明想退休 為「家鄉的事」再留下奮鬥

總統府大法官提名審薦小組今提名台灣高檢署主任檢察官蔡秋明任司法院長，蔡本有退休計畫，但家鄉雲林縣環境汙染嚴峻，認為解決國土問題不能只靠政府力量，須公私部門協力才能成事，決定留在體制內為永續課題盡心。

現年69歲蔡秋明是由法務部推薦給總統賴清德參考的大法官人選之一，他是台大法律系畢業，擁美國華盛頓大學法學碩士，司法官學院26期結業，與法務部長鄭銘謙為司法官學院的同學。

蔡秋明曾任法務部國際及兩岸法律司長，曾以二審主任檢察官之姿調最高檢察署辦事，參與憲法法庭案件的意見彙整、支援法務部提供法律意見出庭訴訟；他本來有退休打算，但為了為環境汙染「家鄉的事」，再留檢察界奮鬥。

雲林一帶空氣、水源汙染問題棘手，空氣中懸浮微粒及臭氧濃度逐年惡化，河川方面，縣境內濁水溪、北港溪、新虎尾溪汙染亟需解方改善，蔡秋明認為與環保犯罪不無關聯，決定重返台灣高檢署時，以檢察官公職權力規畫、查處。

去年下旬，蔡秋明與法學大家、法實務界人士前往德國慕尼黑大學進修3個月，除了檢察官的本質學能外，蔡尤其擅長對歐、美國家的法律深入研究，有從先進國家引進立法例為我國制法、修法參考的特別長處。

蔡秋明涉外經驗豐富，精通英、德、法、日多國語言，當年在高檢署特別調查小組時，承辦拉法葉艦軍購弊案，多次赴國外協商，爭取瑞士等國家同意凍結非法資產，再藉由司法互助將贓款匯回台灣。

此外，蔡秋明經手菲律賓馬尼拉「廣大興」殺人案，國兩司長任內促成菲國法院判處8名開槍射擊的菲律賓海岸防衛隊員殺人罪成立。