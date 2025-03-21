大法官被提名人7名單出爐 學經歷一次看

賴清德總統去年提名的司法院正副院長及大法官人選，全數遭到立法院封殺。總統府今由大法官提名審薦小組召集人、副總統蕭美琴主持記者會，公布司法院正、副院長及大法官被提名人。其中司法院院長提名人為檢察官蔡秋明，副院長提名人為法官蘇素娥。

總統府於去年8月公布司法院正、副院長及大法官被提名人共7名單，但立法院去年12月進行大法官人事同意權案投票時，否決全數被提名人。

總統府今天公布司法院長提名人為台灣高等檢察署主任檢察官 蔡秋明、副院長提名人為最高法院法官蘇素娥，大法官提名人為中正大學法律系教授蕭文生、最高法院法官鄭純惠、台灣高等檢察署主任檢察官林麗瑩、政大法學院特聘教授詹鎮榮、前考試委員現任台北大學法律學系陳慈陽。

●大法官並為院長被提名人蔡秋明先生

現任台灣高等檢察署主任檢察官，美國華盛頓大學法學碩士。

蔡被提名人實任檢察官近30 年，曾任一、二審檢察署主 任檢察官、並借調最高檢察署辦事多年，專長刑事司法案件 實務。擔任檢察官期間，積極推動境外不法所得返還工作，著有功績，獲法務部頒獎表揚。此外，多次參與最高法院大法庭言詞辯論，及協助法務部進行憲法訴訟。尤其擔任法務部國際及兩岸法律司司長期間，完成國際刑事司法互助法草 擬工作，並促成台灣與多國簽訂刑事司法合作協議，展現推動跨國法制能力。蔡被提名人熟悉司法體系運作，擅長國際司法交流，相信能帶領司法機關接軌國際，建立人民信賴的司法，是司法院大法官並為院長的優秀人選。

●大法官並為副院長被提名人蘇素娥女士

現任最高法院法官，美國加州大學柏克萊分校法律研究所 法學碩士。

蘇被提名人歷任三審法院法官，主要辦理刑事審判業務；具獨立、公正司法素養與保障人權之憲法意識，辦案成績優良，所為判決被最高法院、台灣高等法院及學術機構，列為可供參考裁判。歷練多年司法行政工作，曾擔任刑事廳廳長，對於制定刑事妥速審判法、辦理司法改革幕僚業務、修正刑事訴訟法及推動國民法官制度，均著力甚深。 蘇被提名人熟悉司法改革推動脈絡，是襄助院長持續推動人民信賴的司法，相當優秀的副院長人選。

●大法官被提名人蕭文生先生

現任國立中正大學法律學系教授，德國慕尼黑大學法學 博士。

蕭被提名人治學認真，法學涵養深厚，長期任教中正大學，曾擔任該校法律系系主任、法學院院長，致力憲法、行政法之教學與研究，論著成果豐碩。並藉由參與機關訴願審議、委託研究及撰寫裁判評析等，積極貢獻法學專業，與司法實務進行對話，為執教南部優秀的公法學者。

●大法官被提名人鄭純惠女士

現任最高法院法官，國立台灣大學法律學研究所碩士。

鄭被提名人歷任三審法院法官，審判經驗豐富，主要辦理民 事案件，辦案積極認真，所為裁判論證嚴謹。深具保障基本人權的憲法意識，參與最高法院民事大法庭統一法律解釋工作，論證法律爭議，展現法學專業及論述能力。另並兼任教職，講授民事法律課程，是一位精研學術專業不輟、優秀的民事法官。

●大法官被提名人林麗瑩女士

現任台灣高等檢察署主任檢察官借調最高檢察署辦事，國立台灣大學法律學研究所碩士。

林被提名人具刑事法專長，歷任一、二審檢察官職務，曾任法務部綜合規劃司司長，參與全國司改國是會議幕僚工作；擅長法律問題分析，目前主責最高法院刑事大法庭法律意見書撰擬及言詞辯論，表現相當受到肯定。此外，曾赴德國科隆大學研究刑事比較法制，及數度奉派出國進行檢察事務交流，具國際觀視野。

●大法官被提名人陳慈陽先生

現任國立台北大學法律學系專任教授，德國魯爾大學法學博士。

陳被提名人為知名公法學者，任教台北大學，從事憲法、行政法、環境法之教學與研究，曾任該校公法研究中心主任；另曾任台灣法學會、台灣環境法學會理事長。長期關注台灣憲政發展 及人權保障實踐，積極以法學專長投入公共事務；嗣擔任考試委員，對推動年金改革退撫新制、研議法律專業人才考用制度，著有貢獻。

●大法官被提名人詹鎮榮先生

現任國立政治大學特聘教授，德國科隆大學法學博士。

詹被提名人深耕公法領域，先後任教國立高雄大學、國立政 治大學，從事憲法及行政法領域之教學與研究；研究主軸為地方自治、公私協力及民營化法制，著述成果豐碩。曾任政大法學院 副院長暨法律科技整合研究所所長，現任公法學中心主任，多次擔任釋憲案件指定專家。其研究成果展現個人學術專業，具社會影響力，也獲司法裁判實務參考。