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影／藍推「反戒嚴」、「反廢死」卓榮泰呼籲適可而止

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
行政院長卓榮泰上午出席立法院院會前受時，就藍推「反戒嚴」、「反廢死」公投來反制大罷免表示，死刑的執行在台灣是合憲，不久前才執行死刑，台灣無所謂的戒嚴存在，能在此時討論公投及民主程序，就表示台灣不是一個戒嚴的社會，所這二件事都不存在。記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰上午出席立法院院會前受時，就藍推「反戒嚴」、「反廢死」公投來反制大罷免表示，死刑的執行在台灣是合憲，不久前才執行死刑，台灣無所謂的戒嚴存在，能在此時討論公投及民主程序，就表示台灣不是一個戒嚴的社會，所這二件事都不存在。記者黃義書／攝影

行政院長卓榮泰上午出席立法院院會前受訪，對於藍推「反戒嚴」、「反廢死」公投來反制大罷免一事表示，死刑的執行在台灣是合憲，不久前才執行死刑，台灣無所謂的戒嚴存在，能在此時討論公投及民主程序，就表示台灣不是一個戒嚴的社會，所以這兩件事都不存在，並反問難道提案的政黨已經找到了那兩隻不存在的黑貓嗎？請提案政黨適可而止。

對於台北市長蔣萬安以罷免連署活動增多，避免滋擾，因此罷免連署必須申請集會遊行，是原自行政院要求一事，卓榮泰表示，指內政部長劉世芳曾已經清楚說明（劉世芳：沒有要求罷免團體擺攤時，要根據集會遊行法申設，擺攤與集會遊行是不同概念），不再重複，如果北市警方不了解真正保護人民安全的意義與合理的做法，會請劉部長再明確的指示一次，必要時做出必要的處置。

行政院長卓榮泰上午出席立法院院會前受時，就藍推「反戒嚴」、「反廢死」公投來反制大罷免表示，死刑的執行在台灣是合憲，不久前才執行死刑，台灣無所謂的戒嚴存在，能在此時討論公投及民主程序，就表示台灣不是一個戒嚴的社會，所這二件事都不存在。記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰上午出席立法院院會前受時，就藍推「反戒嚴」、「反廢死」公投來反制大罷免表示，死刑的執行在台灣是合憲，不久前才執行死刑，台灣無所謂的戒嚴存在，能在此時討論公投及民主程序，就表示台灣不是一個戒嚴的社會，所這二件事都不存在。記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰上午出席立法院院會會前受時，就藍推「反戒嚴」、「反廢死」公投來反制大罷免表示，死刑的執行在台灣是合憲，不久前才執行死刑；台灣無所畏的戒嚴存在。能在此時討論公投及民主程序，就表示台灣不是一個戒嚴的社會，所這二件事都不存在。記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰上午出席立法院院會會前受時，就藍推「反戒嚴」、「反廢死」公投來反制大罷免表示，死刑的執行在台灣是合憲，不久前才執行死刑；台灣無所畏的戒嚴存在。能在此時討論公投及民主程序，就表示台灣不是一個戒嚴的社會，所這二件事都不存在。記者黃義書／攝影

罷免 集會遊行

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