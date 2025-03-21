國民黨南市黨部副主委涉造假被聲押 王定宇：應朝組織犯罪偵辦

台南地檢署近日接獲民進黨籍台南市立法委員林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊疑涉偽造文書等情資，檢察官指揮市調處等專案人員，持搜索票前往國民黨台南市黨部及莊姓副主委住所等處搜索，並傳訊莊等5人到案，漏夜訊問後，當庭逮捕莊及劉姓黨部人員2人，並向法院聲請羈押禁見，其他3人請回。

據調查，民進黨台南市立委林俊憲、王定宇質疑罷免案提議人名冊涉造假，其中不乏冒用他人身分，或連署者已死亡；上月委任律師提告，質疑罷免行動，並未見設置連署站，區里也無相關宣傳，卻出現2000多份連署書，來源相當可疑。

王定宇強調用違法造假的方式傷害民主機制、侮辱真正的公民團體，支持檢調依法根據證據嚴辦，並提出4點呼籲

1. 不僅要辦偽造連署的執行者，更要查辦主使者，更要查明是否為組織犯罪。

2. 法院能核准搜索票，並有二位國民黨黨工被聲押禁見，顯有其他被告待查，而且事證明確指向中國國民黨台南市黨部，中國國民黨黨主席必須對此犯罪行為道歉自清。

3. 本案涉及偽造文書、選罷法、個資法等，且一罪一罰，最高累計至30年有期徒刑，不可謂不重，呼籲這些涉案人士自救，不需要為了那些躲在幕後避責的藍營高官而付出重大法律代價。

4. 在王定宇和林俊憲這二個選區，已經證明連署重大違法瑕疵且偵辦中，中選會應該暫停這二區的連署作業，待刑事調查後，再予以處理，確保民主機制不被偽造惡行汙染，也避免不可逆的傷害。

立委林俊憲也點名「不知道現任的國民黨台南市黨部主委謝龍介，涉入其中的程度有多少呢？」並請全國各地抄名冊的國民黨青年軍們，也一起聽好了：「偽造文書需負刑事責任，你們黨內的大人可不會幫忙扛。」

林俊憲說，他和王定宇委員身為當事人提告，不僅要端正選風，也要藉此把國民黨長年來偽造各式連署的來源和手法，全部攤在陽光下，讓全國人民看清楚。「也請國民黨青年們要三思，為了一時想選舉、為了那些不敢自己負責的黨內立委們，留下人生汙點，值得嗎？」「希望你們想清楚，好話就說到這了。」

民進黨台南市黨部主委、立委郭國文說，針對此次罷免案出現「亡靈連署」的情況，檢調機關已前往國民黨台南市黨部搜索名冊等證物，並傳喚涉案人士，驗證國民黨在搞「大惡罷」，不只違規又違法！作為台南市黨部主委的謝龍介不應迴避。