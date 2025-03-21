府將提名蘇素娥 劉靜怡：但願不會因我被民進黨團指控賣台亡國

總統府今天將公布司法院正、副院長及大法官被提名人的名單，傳出正副院長提名人分別為檢察官蔡秋明、法官蘇素娥。台大國發所長劉靜怡在臉書表示，「恭喜素娥，但願不會因為和我的關係，而被民進黨團公然指控為賣台亡國囉」。

賴清德總統去年提名的司法院正副院長及大法官人選，全數遭到立法院封殺。當時的大法官被提名人之一劉靜怡，曾多次在臉書痛斥民進黨立法院黨團，當時並指有大量網軍製作哏圖把她描繪成「賣台亡國」的戰犯，國會議員的言論免責權的範圍有這麼大嗎？「如果我是黨團所講的那種戰犯，那麼提名我的賴總統不是也應該有叛國之嫌嗎？」

總統府今天上午10時30分將由大法官提名審薦小組召集人、副總統蕭美琴主持記者會，公布司法院正、副院長及大法官被提名人。