在野提二公投 李進勇：沒有的政策要求不要做 邏輯矛盾

國民黨主席朱立倫日前說，台灣民主必須受到保護，更大民主就是公投，將提反廢死、反戒嚴公投。中選會主委李進勇表示，公投重大政策複決是政府實施政策，透過公投要求政府應廢止，現在是政府沒有的政策，提公投要求不要做，「本來就沒有，還要求不要做，這樣邏輯自相矛盾。」

立法院院會今持續進行行政院長卓榮泰施政方針報告與備詢。李進勇在會前受訪被問及公投一事，他說，根據公投法第二條第三項，也就是公投法規定重大政策創制或複決，若認為有必要的話，還是可以檢具主文跟理由書，經立院院會同意，交付中選會來辦理公民投票。

李進勇表示，根據司法實務見解，所謂重大政策「創制」是說現在政府沒有的政策，透過公民投票的程序，希望政府能夠制定施行，也就是「從無到有」的過程；公投重大政策「複決」是反過來現在政府實施的政策，透過公投結果，要求政府應該要廢止。

李進勇解釋，如果政府沒有的政策，提起公投要求不要做，「那本來就沒有了，你還要求不要做；本來就有的，你要求他要做，這樣的邏輯有自相矛盾狀況。」

李進勇坦言，如果這樣的公投有結果的話，也沒辦法按照公投法第30條規定來發生效力，「這也是可能要斟酌的地方」，不過現在還沒看到公投的主文跟理由書，中選會是獨立合議制機關，送來中選會時，也一定會召開委員會審議，同時依法來做裁決。