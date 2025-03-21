國民黨提公投案 卓榮泰：已找到不存在的兩隻黑貓？

國民黨立院黨團今天將在院會提出反戒嚴及反廢死公投案，行政院長卓榮泰表示，死刑在台灣合憲，前不久政府已有實例，台灣更無戒嚴，難道提案的政黨已經找到了那兩隻不存在的黑貓嗎？請提案政黨適可而止。

立法院會今天對行政院長提出施政方針及施政報告繼續質詢，卓榮泰在進入議場前接受媒體提問。針對國民黨將提出反戒嚴、反廢死公投案，卓榮泰表示，死刑的執行在台灣是合憲的，而且前不久政府已經有實際的例子，台灣更無所謂戒嚴之存在，因為能夠在這裡討論公投，以及種種的民主的程序，就表示台灣不是一個戒嚴的社會，所以這兩件事情不存在。

卓榮泰重申，他日前已經說過了，難道提案的政黨認為台灣現在戒嚴嗎？提案的政黨難道已經找到了那兩隻不存在的黑貓嗎？請提案政黨適可而止。

另外，台北市警察局通知罷免連署活動成員要申請集會遊行，卓榮泰說，內政部長劉世芳已經非常清楚的說明，他不再重複，若北市警方無法理解真正保護人民安全的意義跟合理做法，他會請劉世芳在明確的指示一次，必要時候做出必要處置。