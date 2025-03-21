【重磅快評】郭智輝失言不下台 道歉還拿公部門資源洗門風

經濟部長郭智輝日前以「蒙古症」（唐氏症）形容英特爾引喻失當，連自家綠委都點名下台，但郭智輝不僅未請辭負責，還大演公關秀試圖平息風波。他昨天出席世界唐氏症日展覽，再次道歉之外，還大言不慚宣布將透過經濟部中小企業署推廣唐寶寶產品，親自示範部長失言還挾公部門資源洗門風，再次詮釋何謂朽木為官。

郭智輝失言接二連三，在眾多語出驚人案例之中，又以這次最災難。他當時以「娶蒙古症媳婦」調侃台積電與英特爾合資案，「你知道他家有蒙古症，你要娶媳婦，但他家有蒙古症的傳統，你要娶他嗎？」事後經濟部澄清還稱「無歧視之意」，這種對身障者無知與偏見造成的歧視，郭智輝帶頭做了最壞示範。卻仗著是「國王人馬」坐穩經長之位。

然而儘管各界撻伐，連自家立委都看不下去，郭智輝卻仗著是「國王人馬」坐穩經長之位。昨天在立法院面對綠委賴瑞隆質詢，面對去留一派輕鬆說，很多媒體報導他的失言其實都是斷章取義，有一些偏頗，「有些人不見得支持我，但時間久了一定支持我。」自信滿滿。

接著就是上演這場公關秀。郭智輝到唐氏基金會在台北車站舉辦的世界唐氏症日展覽，再度為失言道歉，稱會透過私人管道向業界朋友推薦，更當場宣佈「經濟部將透過中小企業署社會創新採購獎勵機制，藉年度社創選品手冊、每月發送給產業界電子報等，推廣唐氏症產品」。

問題是，政府推廣、媒合弱勢團體產品本來就是政策的一部分，這與郭智輝個人失言毫無關聯，如果經濟部原本就有規畫扶植這類產業，應是出於政策考量，而非擦拭部長形象。投入公部門資源本應用於公共利益，而不是官員失言後的補破網工程。

郭智輝失言引發社會撻伐，這種對身障者的無知與偏見造成的歧視，絕非單一官員或偶一事件，郭智輝要彌補失言有很多作法，無論是私人時間投入當志工或教育，宣導對於身心障礙者的理解與尊重，都是彌補過錯的方式。他選擇的態度卻是「官員失言無需負責，公部門資源可以幫忙擦屁股」。

內閣成員言行舉止代表一個國家的高度，失言除了道歉也應拿出負責任的態度修補對社會的影響，而非「修補形象」。從這次事件來看，郭智輝一連串的處理方式不僅展現傲慢，也折射賴政府官員缺乏問責文化的現實，而郭智輝的所作所為反映的正是賴總統的用人格局。