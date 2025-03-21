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民進黨中國部：中共施壓台灣有五大方針 籲政府審慎

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨中國部今天表示，中共對台施壓五大方式及可能作為，包括軍事恫嚇、懲獨惡法、經濟脅迫、外交打壓與認知作戰等。圖／聯合報系資料照片
民進黨中國部今天表示，中共對台施壓五大方式及可能作為，包括軍事恫嚇、懲獨惡法、經濟脅迫、外交打壓與認知作戰等。圖／聯合報系資料照片

民進黨中國部今天表示，中共對台施壓五大方式及可能作為，包括軍事恫嚇、懲獨惡法、經濟脅迫、外交打壓與認知作戰等。面對中共當局各項不理性的施壓作為，政府與社會都要提高警覺，謹慎做好因應準備，保衛台灣國家安全並確保民主自由體制不受破壞。

民進黨中國部指出，賴清德總統針對不斷升高的國安及統戰威脅，提出17項因應策略，並表示「中國已是台灣反滲透法所定義的境外敵對勢力」 ，勢必引發中共當局的不理性反應，以及台灣部分人士的惡意扭曲。

民進黨中國部表示，中共對台「一不如意就施壓」惡名昭彰，過去一段時間，從美國眾議院議長裴洛西訪台的不理性反應，到前總統蔡英文過境美國「蔡麥會」、賴總統擔任副總統時期過境美國、520總統就職、首次國慶談話，中共當局每每對台發動「複合式施壓」，嚴重威脅區域和平穩定。

民進黨中國部指出，中共可能擴大對台施壓五大方式包括ㄧ、軍事恫嚇：發動「環台軍演」、侵擾台海中線與禁限制水域、擴大灰色地帶行動等；二、懲獨惡法：公布新一波「頑固台獨份子名單」、抓人起訴判刑等；三、經濟脅迫：對台產品「反傾銷調查」、宣布中止ECFA等；四、外交打壓：施壓他國對台外交打壓、奪邦交國、發動國際支持一中；五、認知作戰：強化賴總統「戒嚴」、「侵害自由」、「綠色恐怖」、「破壞兩岸關係」等輿論。

民進黨中國部表示，中共當局之所以是反滲透法所定義的「境外敵對勢力」，完全是因為其對台極限施壓、不間斷的想以統戰滲透與認知作戰達成其政治野心的各項作為。解鈴還需繫鈴人，只有中共改變作法，面對兩岸互不隸屬的現狀，不設政治前提務實推動兩岸交流，兩岸關係就能和緩，也可以促進台海和平的維繫。

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