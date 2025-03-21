總預算、財劃法將釋憲？ 卓榮泰：憲政機關有一致性

行政院所提今年度中央政府總預算案、財政收支劃分法新法覆議遭立法院否決後，總統府最遲要在今天公布。行政院長卓榮泰表示，日前監察院就總預算案已宣布會提出釋憲，甚至暫時處分，憲政機關在憲政精神下，有其一致性，會跟公法學者進一步討論。

立法院會今天對行政院長提出施政方針及施政報告繼續質詢，卓榮泰在進入議場前接受媒體提問。

針對總統府依法今天就要公布總預算案、財劃法。卓榮泰表示，就中央政府總預算而言，除了立法院之外，其它的憲政機關都受到很大的影響，日前監察院已正式宣布會提出釋憲，甚至是暫時處分，所有的憲政機關基於本身所受到總預算及財劃法的影響，行政院會在憲政精神跟要求底下，有其一致性，也會做必要的分工。

卓榮泰說，行政院會在接下來的時間，跟所有的公法學者做更進一步的研究，保障憲政機關的功能、保障人民的權利，同時讓人民在一次審慎法案內容的精神，是整個未來要做的重要工作。