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柯建銘「媽媽回家」暗示新戰場？黃揚明：她已是藍最強箭靶

聯合新聞網／ 綜合報導
台中市長盧秀燕。 聯合報系資料照
台中市長盧秀燕。 聯合報系資料照

民進黨團總召柯建銘近日因將砲火對準台中市長盧秀燕，直言「盧媽媽就應該回歸家庭，不要再選總統了」。對此，盧秀燕以只一句：「媽媽原諒你」淡定回應。資深媒體人黃揚明在政論節目評論此事，認為這是立院老同事柯建銘對盧秀燕的「暗示」，意指民進黨在前民眾黨主席柯文哲之後，已準備好把盧秀燕當作藍營箭靶，砲火將猛攻她，且他斷言：「絕對打到痛」。

柯建銘以「盧媽媽」的稱呼希望盧秀燕能回歸家庭，退出國民黨，黃揚明近日則在政論節目《大新聞大爆卦》中直言，柯建銘的這席話代表綠營大攻擊線的槍砲已準備好，隨時朝盧秀燕身上打，因為她正是「藍軍最強箭靶」。

面對2028的總統大選，黃揚明表示，在柯文哲和鄭文燦都被排除後，民進黨下一個潛在的敵人，便是盧秀燕，綠營也已準備好槍砲攻擊。

黃揚明也指出柯建銘此番歧視女性的話語，得換一種角度來思考，似乎在預告老同事盧秀燕，也可能是善意提醒，民進黨的砲火在針對柯文哲之後，下一個就是盧秀燕，若真的去選總統的話，在政壇上會被打得體無完膚，所以暗示她：「妳要選總統試看看，會讓妳回家當媽媽」，而柯建銘正是握有民進黨所有劇本的男人，已知接下來會發生什麼事。

黃揚明認為，台中一而再地出事，包括近期從書店保全烏龍報案、母女被警察帶走，盧秀燕道歉，而洲際棒球場旁邊蓋了百貨公司，牆面會影響打者，也要盧秀燕出面說明，在在都能看出，盧秀燕已被綠營當成重要箭靶。

黃揚明分析目前政局，似乎要一致團結起來保護盧秀燕並不容易，因為藍營近期最大的麻煩是「每個人都陷入大罷免的處境」，此時會有多少人有空出來保護、捍衛盧秀燕，他直言：「很難！」認為這也將成為藍營攻防戰的空窗。黃揚明預示，接下來盧秀燕絕對會被綠營打到痛，也絕對很有感，甚至有人要拱盧秀燕選黨主席，正面挑戰朱立倫，上演黨內互打。

柯建銘 盧秀燕 總統大選 黃揚明

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