檢舉賴清德涉違政治獻金法要監院查 侯漢廷曝3種最可能結果

民眾黨前主席柯文哲政治獻金案延燒，新黨北市議員侯漢廷向監察院檢舉，賴清德總統涉違反政治獻金法，是否「故意匿未申報」？侯提3質疑，要監院查起來，也坦言最可能的結果就是「不必去查」、「查無不法」，甚至「反過來查他」，但必須要凸顯監院和民進黨的雙標與邪惡。

侯漢廷昨天透過監察院陳情系統檢舉，「113年總統選舉擬參選人賴清德以『賴桑小舖』販售競選小物，屬於政治獻金，卻匿未申報，違反政治獻金法至為明確，請貴院比照柯文哲案件，予以裁罰或糾彈。」

他說，3月19日監察院新聞稿指出「競選小物販售收入均屬政治獻金」。「擬參選人為募集政治獻金而舉辦活動，政治獻金法並無限制募款活動之態樣，擬參選人自可展現創意舉辦不同型態之募款活動，包含委由營利事業辦理。」「仍應依政治獻金法相關規定，將販售之金額於法定期間內存入政治獻金專戶、開立收據並申報於政治獻金會計報告書。」

侯漢廷提到，賴總統及競選團隊於2023年11月17日宣傳「賴桑小舖」，明白表示販售「募款小物」，顯然符合前述監院所指「競選小物販售收入均屬政治獻金」規範。

他說，3月20日民進黨發言人韓瑩透過自錄影片指出，賴桑小舖「後期為了回應支持者需求，故無償授權予民間公司自行販賣選舉商品，且販賣商品皆有開立發票，並由民間公司自負盈虧。」顯然也符合前面監察院所述「包含委由營利事業辦理」等要件。然其交由民間公司自行販賣的選舉商品，是否有存入政治獻金專戶、開立收據或申報在政治獻金會計申報書？

侯漢廷質疑，賴總統及其競選團隊透過民間公司販售競選小物，與柯文哲透過木可販售競選小物，樣態相同，賴清德是否「故意匿未申報」？

他也指出，該賴桑小舖未限制台灣人始得購買，外籍人士或陸港澳地區人士亦也可前往消費。但政治獻金法第7條第1項清楚規範，外國人、陸港澳地區人民不能提供台灣政治人物政治獻金，依規定必須返還或是繳庫，賴總統應舉證證實未有外籍人士消費。倘若有大陸人士購買，則屬於大陸人士資助賴總統募款選舉，也違反反滲透法，嚴重影響危害國安，盼監察院一併調查。

侯漢廷說，只要立案，監察院系統必須辦理給予回覆，倘若監院怠惰瀆職，而立委也得以質詢監察院為何擺爛辦理。