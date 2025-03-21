藍迎戰大罷免 籲別想重修財劃法

行政院所提中央政府總預算、財政收支劃分法修正案覆議遭否決，總統府預計今天公布；監察院已開第一槍宣布聲請釋憲、暫時處分，行政院發言人李慧芝昨表示，將持續研議一切合法合憲的救濟方式。國民黨團呼籲民進黨政府，別妄想利用惡罷取得國會多數，復辟重修財劃法。

國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，總統府依法將在今天公布財劃法修正案，中央每年預計多釋出三千多億元給地方政府，新財劃法回歸憲法落實地方自治，青年各項津貼可由地方政府因地制宜發放、防洪工程建設不必再切三段，老人健保補助不再有城鄉差距等。

傅崐萁說，此次大罷免若民進黨的詭計得逞，下半年又會把財劃法修回去，再度回到過去肥中央瘦地方、人民生活苦哈哈的日子。

國民黨正面迎戰大罷免潮，今在新竹縣竹東鎮舉辦全國首場政策說明會，廿九日移師桃園楊梅，國民黨主席朱立倫將訴求通過財劃法等修正案，為地方爭取財源反擊。國民黨苗栗黨部青工會明天下午也在苗栗市舉行反惡罷誓師大會。黨部主委邱一峰說，朱立倫、鍾東錦、立委謝龍介、徐巧芯等人都會到場，中央地方連線反罷免。

民眾黨前立委蔡壁如組志工團，明天在國民黨台中市黨部舉行惡罷退散平安法會，力挺國民黨立委廖偉翔。蔡表示，大罷免是在野黨生死存亡之戰，希望複製二○二四年台中「藍白合」模式。