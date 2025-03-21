前瞻未排審 劉世芳：地方恐需代墊工程款

總預算案復議案遭立法院否決後，總統府預計今天公告。內政部長劉世芳昨表示，現在只能告訴地方政府，不管是在建工程或要付款的，都需地方政府代墊，「現在沒有錢就是沒有錢」。並強調，前瞻建設第五期預算尚待立院排審，若八月底前無法三讀將有九十九億多元預算受影響。

內政部統計，國土署及所屬單位今年度預算原列八五八億元，經立法院審議刪減七億五五五九萬元，並凍結四十三億多元。國土署前瞻基礎建設計畫第五期特別預算案中，今年度編列九十九億元，包括提升道路品質計畫六十五億元、縣市管河川及區域排水整體改善計畫卅三億元、全國水環境改善計畫一億元等。

劉世芳昨表示，前瞻預算須待預算完成審議程序後始得動支，距前瞻計畫第五期八月屆滿推動期程，只剩五個月，若未經立院完成三讀、總統公布，將影響我國道路改善整體品質、下水道及都市整體提升防洪、耐洪能力，及全國水環境改善等執行進度。

劉世芳說，總預算遭刪凍影響包括補助地方辦理的租金補貼、市區道路、下水道等基礎建設審議與執行，已請各機關重新檢討已核定但尚未執行計畫。劉坦言，只能告訴縣市政府，不管是在建工程或要付款的，都要先代墊，等下個年度或前瞻在立院審議過再給，看地方要不要取消或是延遲工程。

內政部指將影響各縣市都市區內治水工程建設及新北、基隆防洪整備。新北市水利局表示，轄內八十四座抽水站中，有六十二座由內政部國土署委託市府代為操作管理。為確保抽水站能正常運作，維護市民生命財產安全，水利局已著手規畫各項應變措施。