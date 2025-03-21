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虐童致死最重死刑 藍將修法

聯合報／ 記者屈彥辰鄭媁蔡晉宇／台北報導
立法院國民黨團昨舉行「民進黨又又又造謠 公佈剴剴案修法真相」記者會，國民黨團書記長王鴻薇（右）、首席副書記長羅智強（左）出席。記者林伯東／攝影
立法院國民黨團昨舉行「民進黨又又又造謠 公佈剴剴案修法真相」記者會，國民黨團書記長王鴻薇（右）、首席副書記長羅智強（左）出席。記者林伯東／攝影

男童剴剴遭凌虐致死案前天開庭，上千名陳抗群眾聚集。國民黨立院黨團昨宣布將啟動修法，虐童致死者處死刑或無期徒刑；民進黨立委林月琴表示，國民黨不要整天只會喊死刑，是不負責任做法。

遭保母虐死的「剴剴案」引眾怒，民進黨控國民黨立院黨團此刻才想「蹭」案求聲量。國民黨團昨臨時開記者會，書記長王鴻薇指控在剴剴案發生時，國民黨團共有15個提案修法，其中10個提案主張修法納入死刑或無期徒刑，民進黨卻「零提案」。

王鴻薇說，目前公民連署已提出修正刑法第271條，增設虐童致死者應處無期徒刑且不得假釋或死刑。國民黨也表態反對實質廢死，對惡意虐童零容忍，國民黨將務實改革補全社會安全網，不能再讓兒童成為制度漏洞的受害者，更不允許民進黨繼續用政治操作掩飾問題。

黨發言人楊智伃表示，剴剴案讓社會非常悲慟，國民黨去年7月成功推動「刑法286條」3讀修法，加重虐童刑責，主要針對加重虐童刑責，對於未滿7歲，犯刑法第286條第1項至第4項之罪者，加重其刑至2分之1；多位國民黨立委也提案要求虐童最高可處死刑；但當時民進黨政府的法務部統統反對，她呼籲民進黨不要再用廢死的神主牌來忽視台灣社會的共識。

林月琴則表示，民進黨這一年來，已在兒少權法裡，針對收養制度提出13條修法，持續精進收養制度，並加強督導兒福聯盟，行政院也將兒童托育服務法納入優先法案，更加強保母管理。

兒少權法 兒福聯盟 國民黨 林月琴 楊智伃 民進黨 王鴻薇 虐童

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