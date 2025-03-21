陸配言論風波延燒 劉世芳：14人戶籍廢除

陸配網紅「亞亞在台灣」因被檢舉公然鼓吹武統，遭移民署限期十天內離境，另還有陸配「恩綺」和「小微」遭檢舉，內政部仍持續接到檢舉案。內政部長劉世芳表示，目前查證中有四十多人，移民署按相關規定同時跟其他部會做跨部會審查，已通報給戶政事務所且通報廢除戶籍的國人共十四人。

劉世芳昨天在記者會被問及亞亞稱被扭曲揚言提告，劉說，移民署是依法行政，完全沒有脫離國家公務員該處理事項，對於亞亞的行政處分也沒有變動過，很遺憾亞亞在網路說的言論昨是今非。

劉世芳說，至於其他部分，目前查證中的對象有四十多人，移民署依規定，同時跟其他部會有做跨部會審查，而已通報給戶政事務所並且通報廢除戶籍的國人共有十四人。

陸配亞亞近日發影片喊冤稱自己沒有支持武統，而是支持和統。陸委會昨天在記者會上，放出一段去年五月亞亞介紹共軍「聯合利劍二○二四Ａ」軍演，形容這是「迄今為止威懾力最強、最具攻勢的演習」，她並稱「捍衛國家主權時刻準備著，也許明天早上起來，寶島上已經插滿了五星紅旗，想想都讓人開心」。陸委會副主委梁文傑強調，她有沒有鼓吹武統一事「不用辯論」。

梁文傑強調，「我們絕對不容許危害國家安全和社會安定的言論，但是我們也相信多數的陸配其實是認同台灣這塊土地」，陸委會希望不要因為少數人的行為，就讓多數人被標籤化。