要求公職具結 李來希：逼簽順民狀

陸委會近日發函要求我國公職需具結不具大陸身分證或戶籍，包括中華郵政、金酒公司等近日也被要求具結。全國公務人員協會前理事長李來希質疑，下一階段恐會針對退職軍公教提出要求，與其說是「切結書」，不如說是「順民狀」。

李來希指出，稍有法律常識的人都知，簽署切結書無法預先免除任何法律責任，也無法遏止想犯法的人，不違法行為法律上無責，簽不簽署都是無意義的行為，為何要勞師動眾要求特定對象簽署？讓人不解。

他也酸，切結書的簽署像是一般的儀式性行為，好似阿扁及文武百官在總統府宣誓任職「不舞弊不浪費」公帑的文書，宣誓完了照常貪汙、循私舞弊、濫用親人，成了笑話。

李來希說，要求人民簽署無作為義務的文件，根本是違法作為，簽署沒有擁有特定地區的居住證、居民證或所謂的國籍文件，猶如要求人民簽署「沒有借貸」的契約一樣，既然沒有借錢，何須對外自我表白式的簽署任何文書？

行政院人事總處人事長蘇俊榮昨天在答覆立委質詢中華郵政也要具結時表示，國營事業人員很多事「公兼勞」，管理階層仍適用公務員服務法。他說，現在是階段性，主要仍以軍公教核心人力先填具結書。但他也表示，這不是隱私資料，有些相關規定，欄位也很簡單，不填也不會處罰。

金門縣府一名不具名官員說，金門辦居住證的人數一定比台灣各縣市多。有金門居民表示，金門許多居民因經商、工作或家庭因素長期在大陸，申辦居住證僅為了便利生活，並不代表設籍，若政府一味將居住證視同設籍，恐加深兩岸對立，也未考量在地居民的現實需求。政府此舉形同「綠色恐怖」，根本不合理。