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殺馬國女大生凶嫌被輕判 王鴻薇：「實質廢死」開始了

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立法院黨團書記長王鴻薇。記者蘇健忠／攝影
國民黨立法院黨團書記長王鴻薇。記者蘇健忠／攝影

2022年男子陳柏諺掐死馬來西亞女大生，從無期徒刑改判18年10月刑，國民黨立院黨團書記長王鴻薇今晚表示，這是死刑釋憲後第二位逃死。她以此強調，國民黨提出「反廢死公投」的重要性。

王鴻薇說，2022年台北市發生24歲馬來西亞女大生兇殺案，嫌犯陳柏諺不滿從事直播工作的被害人，拒還自己先前贊助金額（約10萬），因此前往女方租屋處徒手勒斃她。高等法院宣判，嫌犯陳柏諺確定逃死，僅獲判18年10個月，逃死理由居然是認嫌犯符合自首要件，因此減刑。

王鴻薇指出，陳柏諺在一審過程中相當狡詐，為了逃死，不但否認殺人犯行還辯稱協助自殺，自己是受託蔡女之託「協助自殺」，還在法庭上演當庭痛哭失聲，請求與被害家屬和解，希望能輕判15年的戲碼，讓二審認為，他犯罪後只想著自己要逃生，難以認定他有悔悟之心，駁回上訴，維持一審判決。沒想到如今被推翻逃死，陳柏諺聽完宣判確定逃死後，還四度向法官拜謝。

王鴻薇強調，本案正是大法官死刑釋憲案後，第二起逃死判決，上一個是新竹輪胎行縱火燒死8家人的陳彥翔，也剛好是因為「自首」逃死，新竹案過去也都被認為，這些自首的行為是當事人「狡黠陰暴」，但在釋憲後，為了不判死，讓刑法第62條「自首」規定竟成了這些人逃死的漏洞，為實質廢死開第一槍。

王鴻薇表示，顯然大法官釋憲後，影響最大的絕對是這些法官判決，「實質廢死」已經開始了，這些大法官、廢死團體為了自己的理想與民進黨政府操弄司法，縱放這些窮凶惡極的殺人犯，傷害正義的行為。國民黨提出反廢死公投，讓民進黨與這些廢死團體知道，人民堅決反對廢除死刑，還受害人公道。

廢死 王鴻薇

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