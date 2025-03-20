推台美新能源合作 賴總統：很有興趣採購阿拉斯加天然氣

賴清德總統、美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言（Raymond Greene）和美國阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy）今（20日）晚在台北出席美國商會謝年飯，會中圍繞著台灣將採購阿拉斯加的液化天然氣，以強化能源安全為主題；賴總統和美國商會會長銀丹（Dan Silver）呼籲台美盡速完成避免雙重課稅談判。

在美國商會謝年飯開始前，中油公開簽署阿拉斯加液化天然氣（Alaska LNG）買賣暨投資意向書（LOI），將採購阿拉斯加的液化天然氣，並爭取上游投資參與權，以掌握國家未來穩定氣源。

賴總統在謝年飯活動致詞時表示，「阿拉斯加的天然氣品質很好，運輸到台灣的距離也近，因此，我們很有興趣採購阿拉斯加的天然氣，這不但符合我們的需求考量，也符合我們的能源安全。」

賴總統表示，台灣準備擴大對美國的採購，無論是工業產品、農產品或天然氣。

鄧利維也在台上大力推銷自家產品，包含液化天然氣、稀土和漁業資源。

鄧利維本周率團訪問台灣在內的四個亞洲國家，爭取天然氣開發的投資計畫；他昨晚說，這項計畫得到美國總統川普的全力支持。

鄧利維表示，這條天然氣管道不僅是一項能源基礎設施，還是連接阿拉斯加與台灣未來繁榮的橋樑，阿拉斯加的天然氣只要10天就能送抵台灣，途經不具爭議的國際水域，台灣可以仰賴天然氣的穩定供應。

谷立言說，這項採購案將能確保台灣未來擁有更穩定安全的液化天然氣供應。

此外，銀丹與賴總統致詞時呼籲，台美盡速解決雙重課稅問題，盼雙邊能達成協議以強化經貿連結及夥伴關係。

谷立言在台上兩度強調美國總統川普的對台政策立場，亦即美國對與台灣攜手合作的承諾不變，美台合作越發重要，且能確保美國和台灣都更為安全、強大且繁榮。

谷立言表示，美國明確反對任何以脅迫或強迫方式改變台灣的地位（the status of Taiwan），美國認為維持台海和平穩定攸關美國與全球的經濟福祉。

谷立言提到台積電加碼在美國投資建廠的計畫時，駁斥「掏空台灣論」。他說，近日看到台積電加碼在美國投資建廠會掏空台灣，相信在座各位看到一定覺得很奇怪，台積電在亞利桑那州的廠，並不會減少全球對台灣最先進晶片的需求；他比喻，「鼎泰豐在亞利桑那州開的分店，不會縮短永康街鼎泰豐的排隊人龍。」

谷立言指出，全球推動AI革命，對最先進晶片的需求是永無止境的；正如同台積電董事長魏哲家所說，台積電將持續擴大在台灣的製造與研發投資。

針對安全，賴總統重申將強化台灣自我防衛，包含提升國防預算占比、推動國防改革，也歡迎與美國在國防產業上持續合作；谷立言表示，美國將加速拓展台灣擁有自製關鍵軍需品及無人機的能力。

參與美國商會謝年飯活動的，還有台中市長盧秀燕、外交部長林佳龍、國安會秘書長吳釗燮、經濟部長郭智輝和財政部長莊翠雲等人。