剴剴案引眾怒 國民黨：綠委反對修法兒虐判死「擺爛推諉」

「剴剴案」引發社會議論，更掀起政治攻防。國民黨今表示，當國民黨積極推動修法、強化兒少保護機制時，民進黨卻只會政治操作，擺爛推諉，絲毫沒有實際作為，呼籲民進黨正視民意，放下政治操作，真正為人民權益思考政策走向。

國民黨表示，回顧去年7月16日朝野協商當天，民進黨立委紛紛阻止最高判處死刑的修法，民進黨立委鍾佳濱表示「死刑這個部分，在刑度上，跟整個刑法整個整體體例上似乎不太適當」，民進黨團總召柯建銘也說「這樣的刑度有死刑是不對的」，頻頻護航廢死。

國民黨指出，根據國立中正大學犯罪研究中心及犯罪防治系提供的民調，高達87.97％民眾不贊成廢除死刑，國民黨聽見民意人民的怒吼，尤其針對虐童，國民黨更堅持修嚴刑度，包括提案加重虐童刑責，最高可處死刑，支持增列虐童致死案件適用死刑。

國民黨指出，2023年他們也推動「刑法286條」修法，加重對7歲以下兒童虐待者的刑期。同時提出五大性暴力防制訴求，強化執法、建立性犯罪者資料庫，保護兒童與社會安全。呼籲民進黨呼籲民進黨正視民意，放下政治操作，真正為人民權益思考政策走向。