林佳龍款宴亞利桑那州長 盼台美科技合作創雙贏

美國亞利桑那州長郝愷悌訪台，外交部長林佳龍18日宴款時表示，台灣作為全球半導體及資通訊產業的領先者，在地緣政治變動及供應鏈重組時刻，期待雙方擴大在教育、航太、新能源與生技領域交流合作。

美國亞利桑那州長郝愷悌（Katie Hobbs，另譯：霍布斯）16日至19日率團訪台，外交部長林佳龍18日宴款郝愷悌，並陪同郝愷悌晉見總統賴清德。

外交部長林佳龍今天於臉書表示，在台積電擴大投資後，賴總統盼將亞利桑那州打造為台美高科技合作及非紅供應鏈的最佳示範地點，並設定台美簽署「避免雙重課稅協定」的目標，盼藉此保障企業權益，為台美關係創造雙贏。

林佳龍指出，台灣與亞利桑那州的經貿往來十分熱絡，台灣是該州第8大出口市場及第5大進口來源國。賴總統也感謝郝愷悌對當地僑民及眾多台資企業的照顧，並期盼雙方在各領域持續拓展合作。

林佳龍特別強調，亞利桑那州已是台灣重要的投資目的地，台灣作為全球半導體及資通訊產業的領先者，與亞利桑那州未來的發展願景一致。面對地緣政治變動及供應鏈重組的關鍵時刻，期待雙方可以緊密合作，並且擴大在教育、航太、新能源與生技領域上的交流合作。

林佳龍說，在全球淨零碳排的趨勢下，台灣正積極發展綠色能源，亞利桑那州則在太陽能與再生能源領域處於美國領先地位，期待雙方的努力可實現能源的安全永續。