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總統府依法明將公布財劃法 傅崐萁：大罷免成功民進黨修回來

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
行政院所提「財政收支劃分法」新法覆議遭立法院否決後，依照時程，總統府最遲要在明天公布。國民黨立院黨團總召傅崐萁今天表示，此次大罷免若民進黨的詭計得逞，下半年又會把財劃法修回去，所以國民黨會正面迎戰大罷免，誓死捍衛財劃法。圖／聯合報系資料照片
行政院所提「財政收支劃分法」新法覆議遭立法院否決後，依照時程，總統府最遲要在明天公布。國民黨立院黨團總召傅崐萁今天表示，此次大罷免若民進黨的詭計得逞，下半年又會把財劃法修回去，所以國民黨會正面迎戰大罷免，誓死捍衛財劃法。圖／聯合報系資料照片

行政院所提「財政收支劃分法」新法覆議遭立法院否決後，依照時程，總統府最遲要在明天公布。國民黨立院黨團總召傅崐萁今天表示，此次大罷免若民進黨的詭計得逞，下半年又會把財劃法修回去，所以國民黨會正面迎戰大罷免，誓死捍衛財劃法。

傅崐萁表示，總統府依法將在明天公布財劃法修正案，中央每年預計多釋出三千多億元給地方政府，新財劃法回歸憲法落實地方自治，讓政府務實地把國家歲收用在2300萬人民身上，像是0到6歲地方政府加倍養、青年各項津貼可交由地方政府因地制宜的發放、防洪工程建設不必再切三段，老人健保補助不再有城鄉差距等。

傅崐萁以花蓮縣為例，每年增加161億元補助，包括社會福利、地方建設、青年創業、生育補助及老人長照等都能急起直追，交通建設上也可給民眾一條安全回家的路，不必再看中央關愛的眼神，卻苦等不到。自己的家鄉自己顧，自己的家園自己建設！

傅崐萁說，誠如賴清德總統當年擔任台南市長時大聲疾呼，「修正財劃法給予地方創生、發展地方經濟」，長期以來中央政府集錢又集權，國家發展已偏離憲政初衷。在野黨上個會期完成財劃法修正，是落實地方自治的第一步，也是我國財政新里程碑。

傅崐萁提及，過去4年，中央政府超收1兆8707億元，其中5318億元還舊債。近三年歲計謄餘仍有1兆654億元，平均一年3千多億元分給地方，剛好務實地把國家歲收用在人民身上。

傅崐萁說，花蓮縣財政收入在全國屬於後段班，新版財劃法實施後，財政部估算可增161億元補助，每一分錢都會用在33萬縣民身上，包括智慧醫療顧健康、城鄉建設顧未來、生育補助顧親子、敬老長照顧長輩，尤其年輕人需要的創業貸款、購屋利息補助，中央不做，花蓮縣自己做。

話鋒一轉，傅崐萁批評民進黨荒謬可惡，指賴清德直接下達罷免動員令，打算和主推民生法案的國民黨對幹。

他認為，此次大罷免若民進黨的詭計得逞，下半年又會把財劃法修回去，再度回到過去肥中央瘦地方、人民生活苦哈哈的日子，所以國民黨會正面迎戰大罷免，誓死捍衛財劃法，讓22縣市不必看中央臉色，大大縮短城鄉差距，讓年輕人都能留在家鄉貢獻茁壯。

傅崐萁 財劃法

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