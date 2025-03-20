歐盟國防白皮書關切大陸威脅 林佳龍：共同捍衛民主

歐盟發布「2030年準備就緒」國防白皮書，關切中國快速軍事擴張及對台脅迫。外交部長林佳龍今天致謝表示，將持續與理念相近夥伴共同捍衛自由民主價值，向世界展現守護民主台灣的決心。

歐盟執委會19日發布國防白皮書，設定「2030年準備就緒」的戰備目標，執委會官員在匿名簡報會提到，歐洲安全正面臨不斷升高的威脅，除了最明顯的俄羅斯，還有日益好鬥且軍備質、量均快速提高的中國，加上中東和非洲局勢、資訊攻擊等混合式威脅、全球科技競賽及關鍵原物料來源，使得歐洲面對快速惡化的戰略環境。

外交部下午發布新聞稿指出，「歐洲防衛白皮書–2030準備就緒」高度關切中國快速的軍事擴張，並指出中國正加強對台灣的政治、經濟、軍事、網路及認知作戰脅迫，強調台海現狀的改變可能帶來劇烈動盪，並對歐洲造成重大經濟及戰略性影響。

外交部長林佳龍表示，對歐盟持續密切關注台海及印太區域情勢、高度關切中國對台灣的各類脅迫，並堅定支持台海和平穩定表示歡迎與誠摯感謝。

林佳龍強調，台灣將持續深化與歐盟等理念相近夥伴的合作與交流，共同捍衛自由民主價值，維護以規則為基礎的國際秩序，向世界展現守護民主台灣的決心。

外交部提及，歐盟領袖峰會於2023年6月首度在會議結論納入關切台海緊張情勢升高、反對任何以武力或脅迫片面改變現狀舉措的相關文字，確認維護台海和平穩定已是歐盟27個會員國的共識。

外交部說，針對去年中國對台發動「聯合利劍A、B」兩次軍演，歐盟對外事務部（EEAS）均於第一時發表聲明，強調台海和平穩定對於區域及全球的安全與繁榮具有戰略重要性，歐盟對於維護台海現狀有直接利益。