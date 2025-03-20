方濟各牧職12週年 教廷代辦：將與台維持外交關係
教宗方濟各牧職12週年，外交部政次吳志中於紀念活動表示，將持續深化台梵合作，並祈願教宗早日康復；教廷大使館代辦馬德範說，將與台灣等理念相近國家維持外交關係。
外交部下午發布新聞稿指出，外交部政務次長吳志中於19日晚間應邀出席教廷大使館舉辦的慶祝教宗方濟各（Pope Francis）牧職12週年紀念日活動，與各國駐台使節及宗教界代表共同表達祝賀之意。
教廷大使館代辦馬德範（Stefano Mazzotti）開場致詞表示，方濟各的外交政策是基於「希望」，旨在回應各國人民對希望與和平的渴望，在多邊層面上，盼促進不受政治或少數人利益的影響、具有穩定效力的多邊主義，在雙邊層面上，將尊重人類尊嚴的基本架構，並與台灣等理念相近國家維持外交關係。
吳志中致詞表示，台梵近83年邦誼立基於共享價值，淵源流長，將持續深化台梵雙邊各項交流合作。今年是天主教禧年，將遵循教宗今年世界和平文告諭示，持續守護自由平等、民主人權，致力區域和平穩定；另將推動價值外交，透過各項榮邦計畫，協助友邦繁榮發展。
吳志中也說，祈願教宗身體早日康復，世界充滿和平喜樂。
外交部表示，這次活動計有天主教會、立法院、外交部、內政部移民署、駐台使節團及其他宗教界代表等約150位賓客出席，活動溫馨隆重。
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