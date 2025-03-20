快訊

黑煙直竄天！烏無人機大規模空襲俄空軍基地 震碎多棟建築窗戶

黃國昌旁聽激辯！ 受訪停頓8秒坦言「蠻開心的」：熟悉的柯文哲回來了

600萬元政治獻金流去哪？ 柯文哲否認私用：不能嘲笑陳明文

方濟各牧職12週年 教廷代辦：將與台維持外交關係

中央社／ 台北20日電
教廷大使館19日舉辦慶祝教宗方濟各（Pope Francis）牧職12週年紀念日活動，外交部政務次長吳志中（右2）與教廷大使館代辦馬德範（Msgr. Stefano Mazzotti，左2）合影。圖／（外交部提供）中央社
教廷大使館19日舉辦慶祝教宗方濟各（Pope Francis）牧職12週年紀念日活動，外交部政務次長吳志中（右2）與教廷大使館代辦馬德範（Msgr. Stefano Mazzotti，左2）合影。圖／（外交部提供）中央社

教宗方濟各牧職12週年，外交部政次吳志中於紀念活動表示，將持續深化台梵合作，並祈願教宗早日康復；教廷大使館代辦馬德範說，將與台灣等理念相近國家維持外交關係。

外交部下午發布新聞稿指出，外交部政務次長吳志中於19日晚間應邀出席教廷大使館舉辦的慶祝教宗方濟各（Pope Francis）牧職12週年紀念日活動，與各國駐台使節及宗教界代表共同表達祝賀之意。

教廷大使館代辦馬德範（Stefano Mazzotti）開場致詞表示，方濟各的外交政策是基於「希望」，旨在回應各國人民對希望與和平的渴望，在多邊層面上，盼促進不受政治或少數人利益的影響、具有穩定效力的多邊主義，在雙邊層面上，將尊重人類尊嚴的基本架構，並與台灣等理念相近國家維持外交關係。

吳志中致詞表示，台梵近83年邦誼立基於共享價值，淵源流長，將持續深化台梵雙邊各項交流合作。今年是天主教禧年，將遵循教宗今年世界和平文告諭示，持續守護自由平等、民主人權，致力區域和平穩定；另將推動價值外交，透過各項榮邦計畫，協助友邦繁榮發展。

吳志中也說，祈願教宗身體早日康復，世界充滿和平喜樂。

外交部表示，這次活動計有天主教會、立法院、外交部、內政部移民署、駐台使節團及其他宗教界代表等約150位賓客出席，活動溫馨隆重。

吳志中 外交部 教廷 方濟各

延伸閱讀

病榻上的教宗：我持續經歷試煉中

教宗方濟各住院月餘 教廷首公布照片似可自主呼吸

教宗方濟各在醫院度過就職12週年 病況穩定

教廷：教宗方濟各病情穩定 已無需使用呼吸器

相關新聞

殺馬國女大生凶嫌被輕判 王鴻薇：「實質廢死」開始了

2022年男子陳柏諺掐死馬來西亞女大生，從無期徒刑改判18年10月刑，國民黨立院黨團書記長王鴻薇今晚表示，這是死刑釋憲後...

方濟各牧職12週年 教廷代辦：將與台維持外交關係

教宗方濟各牧職12週年，外交部政次吳志中於紀念活動表示，將持續深化台梵合作，並祈願教宗早日康復；教廷大使館代辦馬德範說，...

推台美新能源合作 賴總統：很有興趣採購阿拉斯加天然氣

賴清德總統、美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言（Raymond Greene）和美國阿拉斯加州州長鄧利維（Mik...

林佳龍款宴亞利桑那州長 盼台美科技合作創雙贏

美國亞利桑那州長郝愷悌訪台，外交部長林佳龍18日宴款時表示，台灣作為全球半導體及資通訊產業的領先者，在地緣政治變動及供應...

剴剴案引眾怒 國民黨：綠委反對修法兒虐判死「擺爛推諉」

「剴剴案」引發社會議論，更掀起政治攻防。國民黨今表示，當國民黨積極推動修法、強化兒少保護機制時，民進黨卻只會政治操作，擺...

總統府依法明將公布財劃法 傅崐萁：大罷免成功民進黨修回來

行政院所提「財政收支劃分法」新法覆議遭立法院否決後，依照時程，總統府最遲要在明天公布。國民黨立院黨團總召傅崐萁今天表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。