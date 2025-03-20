陸配亞亞案「內政部持續接獲檢舉」 劉世芳：14國人戶籍廢止

陸配網紅「亞亞在台灣」因被檢舉公然鼓吹武統，遭移民署限期10天內離境，另還有陸配「恩綺」和「小微」遭檢舉，內政部仍持續接到檢舉案。內政部長劉世芳表示，目前查證中有40多人，移民署按相關規定同時跟其他部會做跨部會審查，已通報給戶政事務所且通報廢除戶籍的國人共14人。

劉世芳今在記者會被問及亞亞稱被扭曲揚言提告，劉說，移民署是依法行政，完全沒有脫離國家公務員該處理事項，對於亞亞的行政處分也沒有變動過，很遺憾亞亞在網路說的言論昨是今非，無法肯定哪一部分是對的，但處分出去就是出去了。

劉世芳表示，行政處分中是10天內請亞亞自行離境，10天以外就是強制離境，至於是哪一天無法告知，因為不知道亞亞何時買機票，站在公務機關立場，台灣是一個有法治國家，「我們希望她安全離境為原則，其他無法告知何時離境。」

劉世芳說，至於其他部分，目前查證中的對象有40多人，移民署依照相關規定，同時跟其他部會有做跨部會審查，而已通報給戶政事務所並且通報廢除戶籍的國人共有14人。

內政部表示，至今仍不斷接到民眾檢舉相關案件，目前由移民署陸續發函了解中。

現場媒體追問桃園一名警察在抖音平台拍片自稱是中國人。劉世芳表示，警備總隊按照警勤管理方式做處分，但因為該名警察使用抖音，公務系統禁用抖音，且其發布的內容跟現在警察是否要對中華民國效忠有不同意見，目前警政署和相關單位調查中。