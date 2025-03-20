賴總統明公告財劃法 國民黨團：不必再看中央「關愛的眼神」

年度總預算及財劃法等議題近期討論不斷，賴清德總統預計明天公布財劃法總預算，國民黨立院黨團表示，地方政府取得新財源後將改善城鄉發展失衡問題，眾多福利及建設也可自行決定，不必再看中央「關愛的眼神」；呼籲民進黨勿利用大惡罷取得國會多數，企圖威權復辟重修「財劃法」，政府也勿再企圖以其他釋憲、暫時處分阻礙地方發展。

行政院所提「114年度中央政府總預算」、「財政收支劃分法」修正案覆議遭否決，行政院今表示，總統府預計明天公布總預算與財劃法修正，行政院持續研議合法合憲的救濟方式。

國民黨團表示，這是歷史性的一刻，中華民國地方政府在取得新法源後，對增進全台2300萬民眾的權益及福祉，將展開新的里程碑，國民黨團過去一年來的努力，終於向前跨出一大步。

國民黨團指出，地方政府取得新財源後，將逐步改善城鄉發展嚴重失衡的問題，像是0到6歲地方政府加倍養、青年（結婚、創業、購屋、育兒）津貼可交由地方政府因地制宜的發放、防（災）洪工程建設不必再切三段，老人健保補助不再有城鄉差距等；交通建設上也可給民眾一條安全回家的路，不必再看中央「關愛的眼神，卻苦等不到。」自己的家鄉自己顧，自己的家園自己建設。

國民黨團呼籲民進黨政府，勿妄想趁明年「財劃法」正式上路的空檔，利用大惡罷重新取得國會多數，企圖威權復辟重修「財劃法」，讓中央財政重回集權又集錢的不合理狀態。

國民黨團表示，台灣是全台灣2300萬人的台灣，健全、合理的財政收支架構，是中央、地方政府都必須共同維繫及遵守的價值，民進黨政府勿再企圖以釋憲、暫時處分，阻礙地方的發展，這是全民不分藍綠都無法忍受的事。