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前瞻5期未審議…地方建設恐延宕中斷 劉世芳：現在就是沒錢

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部今開記者會說明國土署預算凍刪、補助各地方含公建、前瞻計畫辦理情形。內政部長劉世芳表示，除總預算外，前瞻建設第五期預算尚待排案審議，若無法三讀，439案執行中在建工程面臨資金困境。記者張曼蘋／攝影
內政部今開記者會說明國土署預算凍刪、補助各地方含公建、前瞻計畫辦理情形。內政部長劉世芳表示，除總預算外，前瞻建設第五期預算尚待排案審議，若無法三讀，439案執行中在建工程面臨資金困境。記者張曼蘋／攝影

內政部今開記者會說明國土署預算凍刪、補助各地方含公建、前瞻計畫辦理情形。內政部長劉世芳表示，除總預算外，前瞻建設第五期預算尚待排案審議，若無法三讀，439案執行中在建工程面臨資金困境，估約64.55億，「已跟地方告知困難點，現在沒有錢就是沒有錢，要地方共體時艱。」

國土署長吳欣修表示，總預算部分，以往不管是道路或下水道的執行率都九成以上，只要去動到有關設備投資的，就是地方政府補助款，道路建設中，包括生活圈道路建設，案子期程受影響，會產成履約爭議，就只能先請地方政府先代墊或請廠商明年再來，實在不樂見；另外短期方案像是人行安全計畫被刪除業務費，就會直接影響補助地方做勞務承攬，目前已告知地方政府，讓他們有心理準備。

吳欣修說，除了立院匆忙處理預算案後，還有前瞻基礎建設第五期計畫，中央有750多億補助款，光是國土署就編列99億經費，最重要是提升道路品質部分，很多縣市政府都在指望這筆經費，盼立院可以盡速排審，適度保留相關預算，否則很多案子會來不及。

劉世芳表示，待排案的前瞻基礎建設計畫第五期，攸關各縣市政府期待的道路建設，也是前瞻計畫推動的最後一期，計畫期程至今年8月止，若無法順利完成三讀，將導致439案執行中的在建工程，面臨資金無法銜接的困境，待核定案件也可能發生無法在今年發包的窘境，預估補助地方政府預算金額約64.55億元；另前瞻「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」及「全國水環境改善計畫」34億元預算也是相同情況。

劉世芳說，另外114年度總預算案刪凍情形因維持立法院三讀決議，導致歲出金額遭大幅刪減及預算調適困難，影響包括補助地方辦理的社會住宅含租金補貼、市區道路、下水道及城鄉風貌等基礎建設等計畫審議與執行，直接減弱內政部在地方基礎建設、民生業務的推動量能，這些計畫大多用在協助台北市以外之21個縣市，已請各機關重新檢討已核定但尚未執行計畫，檢討修正現有補助規範或研議提高縣市政府自籌款比例，以資因應。

「現在沒有錢就是沒有錢。」劉世芳坦言，現在只能告訴縣市政府，不管是在建工程或要付款的，都要先代墊，等到下個年度或前瞻在立院審議過再給，看地方要不要縮小道路、下水道工程取消或延遲，相信地方已感受到，目前中央政府在補助碰到困難，不是只有時間還有經費等都是，要拜託地方跟中央一起共體時艱。

內政部 前瞻基礎建設 劉世芳 國土署

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