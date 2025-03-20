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裁罰柯文哲遭指助攻北檢 監院人士：開會時間每月固定

中央社／ 台北20日電
監察院。記者李成蔭／攝影
監察院。記者李成蔭／攝影

民眾黨質疑監察院在前民眾黨主席柯文哲首次開庭前一晚公布政治獻金查核結果是助攻北檢；監院人士今天說，監察院廉政委員會固定每月第3週的週三開會，與法院何時開庭毫無關係。

監察院昨天公布，經查核柯文哲在2024年總統選舉期間的政治獻金專戶收支情形，認定違反政治獻金法，裁處柯文哲新台幣374萬元罰鍰，並沒入5579萬3888元。

民眾黨昨天質疑，監察院寧可省下買衛生紙的錢，也要處理柯文哲政治獻金案，選在柯文哲首次開庭前一晚公布訊息，就是助攻北檢添加柴火；也有網友質疑沒收的錢是否可以隨便支用、監察院如今有很多錢可以買衛生紙等。

監院人士今天表示，針對違反陽光四法裁罰，是列入「歲入」繳交國庫，不得用於歲出。且監察院廉政委員會固定在每月第3週的週三開會，與法院何時開庭毫無關係。

此外，針對民眾黨立委黃珊珊指出，陸續向監察院申請補正，但至今未獲同意，政治獻金法哪一條明定不能讓當事人補正。監院人士說，政治獻金法查核準則第5條，查核政治獻金收支情形，以查核開始時的資料為計算。

政治獻金 柯文哲 民眾黨 監察院

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