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柯文哲政治獻金案監院罰374萬 黃國昌：尚書大人好機靈
政治獻金案監院昨審議通過裁罰柯文哲374萬，立委黃國昌今天到汐止參加汐東線動工時受訪表示，政治獻金案台北地方法院正在進行司法調查，結果監察院搶在法院開庭前一天去做這種完全違背法令、悖離事實的決定出來，迎合上意，大酸「尚書大人好機靈」。
監察院廉政委員會昨審議通過「113年總統、副總統選舉擬參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金會計報告書收支情形」查核報告，針對柯文哲違法部分，裁罰374萬元、沒入5579萬餘元，簽證會計師端木正移付懲戒；吳欣盈則免罰。
黃國昌表示，台北地方法院第一次開庭之前，做出這樣的決定，他必須要說，真是「尚書大人好機靈」。政治獻金案台北地方法院正在進行司法調查，結果監察院搶在法院開庭前一天去做這種完全違背法令、悖離事實的決定出來，迎合上意。
黃國昌表示，難怪監察院會從過去的「廢物院」，到如今被台灣公民、社會批評成「東廠院」，其實有一定的原因，監察院這樣做只是繼續在傷害自己早就剩下沒有多少的社會公信力，令人非常遺憾。
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