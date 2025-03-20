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林佳龍：農訪團預計9月赴美 拚縮小台美貿易逆差

中央社／ 台北20日電

川普放話祭對等關稅，要縮小貿易赤字。外交部長林佳龍今天表示，預計9月派出農訪團赴美採購，縮小台美貿易逆差；他也期望與美國共同尋找互惠互利的產業，與美國一起強大。

保證責任彰化縣合興農業畜牧生產合作社與美國德隆（DeLong）公司今天簽署飼料採購合作備忘錄，外交部長林佳龍、美國在台協會（AIT）農業組長王睿珂（Erich Kuss）、農業部官員以及立委蔡易餘等出席見證，另有多位產官學界代表與會。

林佳龍致詞時表示，外交部與農業部負責規劃的農訪團，預計今年9月到美國進行農業採購訪問，希望能縮小台美貿易逆差，而受到行政院特別重視，尤其美國總統川普（Donald Trump）曾提及對等關稅。

林佳龍強調，美國擁有成熟的農業科技及供應鏈，農作物檢驗機制完善，而今天簽署的採購飼料的合作備忘錄規劃每年採購12萬噸飼料，不僅增加台灣整體對美飼料採購，也提供台灣畜牧業穩定且多元化的進口來源、有助永續發展。

林佳龍說，感謝業者合作帶動台美雙邊良好貿易關係，也讓台灣有機會展現科技農業的科技成果；期望與美國共同尋找互惠互利的產業，在貿易夥伴關係上，透過雙邊互惠互利、共同執行（mutualenforcement），與美國一起強大。

林佳龍提及，除希望台美雙邊可以擴大各項農業商品貿易外，也希望透過AI、數位科技等在精準農業、農業氣候預測、作物基因改良、農業供應鏈物流等加強合作，並透過區塊鏈技術，加強農產品溯源，共同培育青農及智慧新農業人才。

王睿珂致詞時說，AIT處長谷立言（RaymondGreene）常常談到台灣的和平與穩定，他則認為和平與穩定始於飯飽，這也是美國農業社會想提供給台灣的；美國與台灣的關係長久，未來也將留在台灣，共創彼此產業繁榮。

保證責任彰化縣合興農業畜牧生產合作社理事主席劉芸富表示，樂見公私協力打造經濟日不落國，希望能在政府帶領下組成畜牧國家隊，將台灣農業帶往國際。

美國德隆公司資深外銷經理（Brian Arnold）則說，台灣是可信賴的貿易夥伴，此合作備忘錄不僅是商業交易，更是共享糧食安全、經濟成長以及互惠貿易關係的展現。

林佳龍 美國在台協會 農業部

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