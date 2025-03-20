快訊

批柯文哲案卷證「完全沒證據」 黃國昌：審判程序一一戳破北檢謊言

台灣也入列！川普對「骯髒15國」開槍 4月2日對等關稅含印度

最後24小時！涉貪警政監林明佐罹惡瘤 1200萬保金籌嘸

全社會實地演練邀駐台使節遭疑「賣芒果乾」 總統府回應了

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

有關媒體詢問全社會防衛韌性實地演練邀請駐台使節觀摩遭質疑賣「芒果乾」一事，總統府發言人郭雅慧表示，將民主國家間的合作交流化約為「賣芒果乾」，是不正確且相當缺乏常識的政治語言，盼有心人士評論時政應本於事實，以免貽笑大方。

郭雅慧指出，面對氣候變遷、大規模天然災害衝擊等，如何提升國防、民生、災防與民主韌性，以全面強化全社會韌性，是國際社會民主國家共同的挑戰。如三月初於台灣舉辦的全球合作暨訓練架構（GCTF）研習營，來自30個國家專家學者與會，共同探討全社會韌性的建立、整備與應變。

此外，郭雅慧也提到，美國在台協會（AIT）自2021年起，與台灣災難醫療隊發展協會共同推動「援手」計畫，培訓民眾具備急救專業，強化全民因應災害能力等，都凸顯世界各國對全社會防衛韌性的高度重視與互助合作。將民主國家間的合作交流化約為「賣芒果乾」，是不正確且相當缺乏常識的政治語言，盼有心人士評論時政應本於事實，以免貽笑大方。

郭雅慧強調，台灣作為區域負責任一員，有意願、有能力做出更多貢獻。本月底的「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」，將融入地震、海嘯及關鍵基礎設施遭破壞等天然災害，透過實地、實景小規模演練方式，驗證政府與民間相關支援合作與應變能力。包括委員會顧問及委員、中央部會及各縣市觀察員、駐台使節與國內外媒體等都是觀察組，盼透過實地驗證、意見交流，具體強化國人面對自然災害的應變能力，打造更強韌的台灣社會，同時也向世界分享台灣經驗，提升彼此社會韌性，加深台灣與國際社會的合作。

總統府發言人 美國在台協會 芒果

延伸閱讀

影／台積電投資美國 府：事先掌握 確保最先進製程留台灣

為何不請政黨推薦大法官？ 總統府亮公文指藍曾婉拒扁

立院刪凍預算 總統府省夜間景觀照明、夏季提早關冷氣

中共無預警射擊演習 賴總統第一時間指示嚴密應處

相關新聞

被問選新北市長？黃國昌稱讚侯友宜還說：一棒接一棒

新北市長侯友宜今天主持汐東線開工，民眾黨主席黃國昌立委也到場，藍白對於下屆新北市長如何整合布局受到關注。被問到是否選新北...

【重磅快評】沒有選擇核電機會？曾文生最沒資格喊冤

總統府氣候變遷委員會副召集人童子賢昨天盛讚核能，並稱若讓核電幫忙，可以每年替台灣省下N千億元，在野陣營則質疑因執政黨廢核...

南非逼我遷館只是其一打壓 簽證刁難花招百出

南非迫我駐處遷出其首都，今年3月逕行更名為商務部辦事處來施壓；據了解，南非近年來受到中國大陸壓力，屢屢在簽證問題上刁難，小動作不斷，包含2024年在南非舉行的幾場國際會議，我方官員和立委申請簽證受阻未能成行，有與會代表最後竟是在美國南非大使館拿的簽證。

柯文哲政治獻金案監院罰374萬 黃國昌：尚書大人好機靈

政治獻金案監院昨審議通過裁罰柯文哲374萬，立委黃國昌今天到汐止參加汐東線動工時受訪表示，政治獻金案台北地方法院正在進行...

防衛演練邀駐台使節觀摩是賣「芒果乾」？ 府：缺乏常識

總統府全社會防衛韌性委員會27日將在台南進行實地演練，有媒體質疑，演練邀外國駐台使節觀摩，是賣「芒果乾」；總統府發言人郭...

從李嘉誠賣港看台積電送美 賴政府怎能不心驚？

香港首富李嘉誠近期捲入中美地緣政治風暴，他的長和集團擬將把涵蓋23個國家營運的43個港口權益賣給美方公司，該項協議連日來遭到香港親中媒體批判，外媒最新的報導稱，李嘉誠此舉惹怒中國大陸國家主席習近平，長和的賣港風波恐擴大。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。