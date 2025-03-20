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被綠側翼指拒和美智庫溝通 國民黨團：為大罷免抹黑

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報資料照片
國民黨立院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報資料照片

國民黨立院黨團今下午透過新聞稿，批民進黨「真的瘋了」，為了全台大惡罷，台美關係、國家安全都可以拿來抺黑、造謠，國民黨團給予最嚴厲的讉責。

國民黨團指出，民進黨側翼聲稱「藍白立委在立法院大刪國防預算」，但事實是國防部長顧立雄在立法院公開承認今年國防預算比去年多了近400億元，潛艦國造案相關超過500億元新台幣預算，立法院一毛未刪。此次國防預算大幅增加未被大幅凍結、刪除，更是國民黨團總召傅崐萁居中努力協調的結果。不容側翼無端抺黑、指控。

國民黨團強調，國民黨團與美國在台協會（AIT）長期以來互動良好，溝通管道順暢、不容民進黨側翼無端胡亂指控、惡意扭曲抺黑。

國民黨團提到，民進黨不能為了一己之私的全台大惡罷，把國家安全、台美關係拿來進行政治操作、無端生事，其心惡毒至極，更有損中華民國2300萬全體國人的整體利益，國民黨團必須嚴正駁斥，捍衛立場。

國民黨團表示，國民黨不論執政或在野，守護台灣、保衛台灣的決心及意志，從未動搖改變。國民黨團希望不論是自建或外購的軍購武器，都能有效保衛台灣2300萬全體國人安全。反觀，民進黨司法追殺國民黨、傅崐萁不成，現在居然假借美國智庫名義，指控國民黨團立委、傅崐萁拒絕與美智庫溝通乙事。此事完全子虛烏有，造謠抺黑，必須嚴重澄清。

國民黨團總結，對於民進黨這些不知輕重、犧牲國家安全、全民福祉的網軍側翼，信口雌黃的不實言論，國民黨團必須給予最嚴厲的讉責。

國民黨 國防預算 民進黨

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