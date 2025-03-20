她批徐巧芯借活動中心太誇張嗆「沒護航鬼才信」 北市府回應了

國民黨立委徐巧芯被爆將區民活動中心從3月至6月借滿，她表示借用是為了辦「客廳會」，但民進黨議員顏若芳向北市府索資，發現徐巧芯4個月內借用365個場次，質疑「沒北市府護航？鬼才信。」

對此，北市民政局指出，北市各區公所依據「台北市區民活動中心設置管理要點」得以出借區民活動中心空間。凡依規定提出申請者，經區公所核定並依區民活動中心收費基準表繳納場地使用費後，均可使用該場地。有關區民活動中心借用情形，均為公開資訊，皆可於「台北市各區民活動中心場地使用情形」網站查詢。

顏若芳指出，徐巧芯斥資申借今年3月到6月松山區、信義區大量區民活動中心場次，根據她向相關單位了解，申借場次大到令人瞠目結舌。在松山區，徐巧芯的助理借用了其中5間區活，分別是包括中正、復盛、慈祐、敦化、中崙市場總計15個時段。

她說，在信義區則最誇張，徐巧芯助理在短短4個月期間，就借用了7間區活，分別是大仁、黎平、四育、三張、西村、黎中、惠安；共計365個時段。

顏若芳指出，徐巧芯稱這些場次是為了舉辦客廳會，還說還有很多空檔可以借？「那我就再來打臉你」以三張區民活動中心的A教室為例，5月的檔期已經爆滿，但徐巧芯的助理就借用了其中21天的場次；而再以5月3日為例，同一天的夜間時段，徐巧芯就同時借用了松山區中正、慈祐、敦化、富盛，以及信義區大仁、三張區民活動中心的場地，「說要辦客廳會鬼才信妳」。

顏若芳表示，4個月的時間就租用了松山、信義的區民活動中心破300個時段，而且大量場地時段又是重疊「請問徐巧芯是會影分身之術嗎？」明顯就是蓄意要占用場地，徐巧芯刻意阻擋罷免團體之際，也同時讓松山、信義區的民眾和團體要辦活動無處可借，可見徐巧芯為了保住自己的權位，連人民都不放在眼裡，這種立委不罷可惜。

她說，面對同一借用人如此不合理的租用量，台北市政府竟然還在裝傻，蔣萬安根本就是自甘墮落成男版徐巧芯，公然用行政資源護航國民黨，真的是無心執政、全「芯」全意在搞小動作。