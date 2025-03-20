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開放政府新方案提7項承諾 納入政治獻金再透明化

中央社／ 台北20日電

國發會今天在行政院會報告「台灣開放政府國家行動方案2025-2028」，並提出政治獻金再透明化、氣候變遷治理、個資管理透明化、縮小原住民族數位落差等7項承諾，盼透過公私協作，共同確保行動方案的實質成效。

2021年起，政府與公民依國際規範與程序攜手完成首部「台灣開放政府國家行動方案」，建立政府與公民社會的協作機制，並透過推動資料開放與資訊公開、增加性別及族群包容性對話、擴大公共參與機制、落實清廉施政及執行洗錢防制等5大範疇，奠定開放政府發展基礎。

國發會今天在行政院會報告「台灣開放政府國家行動方案2025-2028」，針對環境與氣候、數位治理、涵容、反貪腐及資訊近用等5大挑戰領域，提出7項承諾事項，包括氣候變遷治理、個資管理透明化、跨部會資料開放與公共程式發展、客家青年公共參與、原住民族數位落差縮小、政治獻金再透明化，以及海洋遊憩安全資訊服務等面向，試圖透過公私協作，確保行動方案實質成效。

行政院發言人李慧芝主持行政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰院會中提醒，開放政府所強調的核心價值及精神，應具體落實在所有政府部門的施政，而非僅限於承諾事項，國發會也應盤整開放政府重點項目成果，並擬具說帖，以利對外發布。

由於政治獻金再透明化納入承諾中，媒體詢問是否會透過修法因應，或將政黨初選也納入範圍。國發會副主委高仙桂出席行政院會後記者會時表示，民間團體確實對政治獻金再透明化有所要求，希望能縮短政治獻金的公開時程，以及降低匿名申報的門檻，另外也不排除政黨初選納入政治獻金規範，後續將再與民間社團討論。

原住民族 政治獻金 行政院

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