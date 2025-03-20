快訊

南港LaLaport才開幕10分鐘！地下美食街2度傳火警警示聲

罷免名冊涉偽造文書 台南檢調今搜索國民黨市黨部

火燒特斯拉！反馬斯克抗議浪潮席捲，特斯拉攻擊事件不斷

藍指阻加重虐童刑責 綠反控造謠、消費剴剴案

中央社／ 台北20日電

國民黨團書記長王鴻薇今天表示，日前立法院修法，民進黨力阻加重虐童致死刑責至無期徒刑或死刑，立法院公報都有記錄。為回應民眾訴求，國民黨團會再度提案修法，針對凌虐兒童致死者，加重處以無期徒刑或死刑。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，國民黨立委與議員不僅包庇、消費「剴剴案」，還造謠民進黨團反對修法、阻止加重虐童刑責，根本在誤導社會大眾。

台北市劉姓保母姊妹涉虐死一歲男童「剴剴」遭起訴，台北地院國民法官庭19日開庭審理。民眾發起聲援「加重虐童刑責」行動，逾200人集結法院外高呼不得假釋等訴求。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強，今天在立法院國民黨團記者室召開記者會。王鴻薇表示，去年爆發剴剴案之後，國民黨團及國民黨立委共提出15個相關提案，其中有10案都針對凌虐兒童致死，處以無期徒刑、死刑納入修法，而當時民進黨立法院黨團或民進黨立委沒有任何提案。

王鴻薇指出，一年前在立法院社會福利及衛生環境委員會召開剴剴案專案報告，民進黨團幹事長吳思瑤占據備詢台讓會議無法進行，並稱時任召委的國民黨立委王育敏因具有兒福聯盟董事身分，不適合擔任會議主席，但這與進行專案報告有何關係，當時不讓衛福部長上台的就是民進黨團。

王鴻薇表示，日前修法並未將無期徒刑、死刑納入，是當時行政院、法務部和民進黨團、民進黨立委極力反對，立法院公報都有詳細記錄。國民黨團會再繼續提案，針對凌虐兒童致死者，加重處以無期徒刑或死刑，回應廣大公民團體和關心剴剴案的民眾。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜及民進黨立委林月琴、郭昱晴、沈伯洋上午也召開「國民黨怕罷免，連虐童案也消費」記者會，提出相關說明。

吳思瑤說，去年3月18日立法院衛環委員會邀衛福部報告兒虐案及備詢，當時辭去兒盟董事的王育敏擔任主席，引起民進黨立委不滿並要求更換主席，國民黨立委力挺王育敏等事件，也說國民黨立委王鴻薇、徐巧芯昨天發文消費「剴剴」案，並說明立法院去年討論加重虐童刑責時，是朝野黨團協商後取得共識也簽字，加重刑責至1/2。

吳思瑤說，各黨都簽字的修法共識，為何國民黨現在翻臉不認人，法不夠嚴、不夠好，可以再討論，但用造謠的方式來消費年幼生命，太不應該，況且民進黨在國會是少數黨，怎麼擋的下任何一個法案，請各界不要被誤導、亂帶風向。

林月琴表示，國民黨護航還造謠，因為刑法加重虐童刑責是當時三黨共識，白紙黑字三黨幹部都有簽名，卻到處造謠民進黨阻止加重刑責，拿剴剴的生命代價抹黑、造謠，只能說心寒。

立法院會去年7月三讀修正通過刑法加重虐童刑責條文，對於未滿7歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心的健全或發育者，或是因而致人於死、致重傷者等，依各項規定加重其刑至1/2。

國民黨 民進黨 立法院

延伸閱讀

為剴剴案提修法重判虐童 王鴻薇：會與民眾黨溝通

影／吳思瑤批國民黨對「剴剴案」是先包庇再消費

民進黨團：「剴剴案」 國民黨先包庇、再消費

五一勞動節列國定假日？ 人事長蘇俊榮：不反對這議題

相關新聞

京華城案柯文哲首度出庭 陳佩琪、柯媽媽都到了...跟支持者一起排隊

台北地院審理京華城及政治獻金案，民眾黨前主席柯文哲等人移審後，柯歷經3次羈押庭及審查柯的解除禁見事宜的調查庭；今天下午3...

京華城案／沈慶京律師槓上檢察官 怒批押人取供、白色恐怖既視感

台北地方法院今上午開庭審理威京集團主席沈慶京行賄民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇案；沈慶京委任律師控檢方疑有「押人取...

被問選新北市長？黃國昌稱讚侯友宜還說：一棒接一棒

新北市長侯友宜今天主持汐東線開工，民眾黨主席黃國昌立委也到場，藍白對於下屆新北市長如何整合布局受到關注。被問到是否選新北...

【重磅快評】沒有選擇核電機會？曾文生最沒資格喊冤

總統府氣候變遷委員會副召集人童子賢昨天盛讚核能，並稱若讓核電幫忙，可以每年替台灣省下N千億元，在野陣營則質疑因執政黨廢核...

柯文哲首度開庭！張啟楷批北檢公然說謊 點名法務部長「要好好查」

台北地院審理京華城及政治獻金案，今天再度召開準備程序庭，提訊在押被告沈慶京、應曉薇、李文宗，並首度提訊民眾黨前主席柯文哲...

被綠側翼指拒和美智庫溝通 國民黨團：為大罷免抹黑

國民黨立院黨團今下午透過新聞稿，批民進黨「真的瘋了」，為了全台大惡罷，台美關係、國家安全都可以拿來抺黑、造謠，國民黨團給...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。