啟動恢復軍審修法 政院：調整為人詬病、不符憲法之處

為因應國安與中國統戰威脅，賴總統日前宣布欲恢復軍事審判制度。行政院發言人李慧芝今天指出，政府會針對過去軍審制度為人詬病、不符憲法部分大幅修正，加強軍事審判人員的專業訓練與獨立性，打造符合公平審判原則、正當法律程序、憲法要求，且兼顧人權保障及軍隊紀律的全新軍審制度。

針對相關修法進度，行政院長卓榮泰18日於立法院回應國民黨立委邱鎮軍質詢時表示，相關修法草案正在研擬中，預計1個月內提出，並將與社會及立法院充分溝通，確保依循民主程序完成立法，讓具備經驗與民主素養的軍法官審理案件。

行政院發言人李慧芝今天主持院會後記者會時指出，當前國防部正著手研議軍事審判法修法，卓揆也請國防部加速部會間的橫向聯繫，準備好後將修法方案提出。

李慧芝說，政府會針對過去軍審制度為人詬病、不符憲法部分大幅修正，加強軍事審判人員的專業訓練與獨立性，打造符合公平審判原則、正當法律程序、憲法要求，且兼顧人權保障及軍隊紀律的全新軍審制度，藉此嚴肅軍紀、保障人權及強化國家安全。

針對現役、退役軍人涉犯相關法規後可能面臨不同刑責。李慧芝指出，不同身分有不同審判程序，是否構成犯罪是由法官依照事實認定，用法律獨立審判。普通法院跟軍事法院可以透過調查證據、審級制度的設計，降低裁判矛盾的可能性。