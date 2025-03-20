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被問選新北市長？黃國昌稱讚侯友宜還說：一棒接一棒
新北市長侯友宜今天主持汐東線開工，民眾黨主席黃國昌立委也到場，藍白對於下屆新北市長如何整合布局受到關注。被問到是否選新北市長？黃國昌回應說，新北市重要的建設不分中央、地方，也不分黨派，一棒接一棒，選舉之間的聯想真的不用太多，但稱讚侯友宜「勇於任事」。
侯友宜今天與黃國昌的互動受到關注，在開工典禮時兩人並沒有坐在一起，中間隔了立委廖先翔，但兩人在進場及與民眾合照時有握手致意。侯友宜受訪前，媒體要先訪黃國昌，但黃請大家先訪市長，不然讓他會很不好意思，他會等大家再後訪。
被問到是否布局選新北市長？黃國昌說，新北市重要的建設不分中央、地方，也不分黨派，大家共同攜手來努力，一棒接一棒，這是絕大多數市民朋友的共識，選舉之間的聯想真的不用太多。
黃國昌表示，汐止過去是他的選區，在他任內很高興在社后順利爭取到國道一號南下匝道，現在也通車了，紓緩社后的交通。今天汐東線動工，對每個汐止人，不分黨派、顏色都是大事。
黃國昌並強調，「我也要特別感謝侯友宜市長，當初做了這麼大的承擔，把整個汐東線由新北市政府承擔了大部分的責任。」黃國昌說，整個興建經費376億，新北市一個地方政府自己就獨自承擔220多億。
黃國昌並說，今天他除了來見證這重要歷史時刻外，他也非常肯定侯友宜市長勇於任事，讓汐止人期盼已久的捷運終於開工動土。
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