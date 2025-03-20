公務員具結無中國戶籍 蘇俊榮：國家忠誠沒打折空間

政府近期要求公教人員填寫未在中國設籍的具結書，立委質疑已引發基層反彈。行政院人事行政總處人事長蘇俊榮說，反彈是非常少數，這是核心問題，「對國家忠誠問題是沒有打折的空間」。

政府近期要求公教人員填寫具結書，保證沒有在中國設有戶籍、領用中國大陸護照、身分證、定居證或居住證。陸委會說，依兩岸人民關係條例規定，全體國民不得在中國大陸設有戶籍（領用身分證、定居證）或領用護照，違反者喪失台灣人民身分；喪失台灣人民身分者，不得擔任公教或公營事業機關（構）人員。

立法院司法及法制委員會今天邀請蘇俊榮列席報告業務概況並備質詢。

民進黨立委吳思瑤質詢表示，目前公務員具結方面的執行規劃進度為何。蘇俊榮指出，各機關持續填寫，未來會持續精進，盡量用電子化方式填表；此外，99.99%公務員都沒問題，極少數未簽部分可能有其他想法，會請人員理解困難並幫忙，至於人事總處內全部都簽好了。

民進黨立委王義川質詢，公務員是否可以主張武統、中國統一台灣、或持有中華人民共和國身分證與居住證等，蘇俊榮說，這些都不行。

至於公務員週末去中國是否可以不用請假。蘇俊榮表示，依照移民署規定，去中國大陸、香港與澳門都要申請。

針對未申請的罰則，蘇俊榮說，若去中國大陸但沒申請，行政機關一定會有懲處，查證若屬實，所屬服務機關要循程序簽辦，偶爾去或每週都去的罰則不同，要視情況而定。

國民黨立委翁曉玲質詢，政府要求簽署切結書，引發基層反彈，目前有抓到幾個公教人員違反國安法或反滲透法。蘇俊榮說，反彈是非常少數，這是核心問題，「對國忠誠問題沒有打折空間」，而且這不是用抓的，而是鼓勵大家誠實申報。

翁曉玲質疑，誠實申報是否有訂在法律裡，她支持政府若查到公務員違反兩岸關係條例或國安法要嚴懲，但政府要依法行政，否則現在已擴及國營事業，下一階段是否連企業勞工都要填。蘇俊榮說，這就像銀行要填個資保護宣告的觀念一樣，不要污名化，不想填也可以不填。

國民黨立委洪孟楷質疑近期中華郵政2.4萬名員工也收到具結書，引發部分不滿，但國營事業大部分員工適用勞基法，相關規定指出雇主不得要求員工提供非所屬就業所需隱私資料。

蘇俊榮表示，這不是隱私資料，已有相關規定，且欄位也很簡單，如果不填也沒處罰，另外，國營事業很多管理階層是公務員兼具勞工身分者，有些員工或許剛入職時沒有入籍中國，但過去這段時間可能有，因此是做普查概念，不過整體來說這階段仍以軍公教為核心。

「居住證」是中國公安部根據「港澳台居民居住證申領發放辦法」頒發給常住在中國達6個月以上的香港、澳門、台灣居民的證件，發給台灣居民的稱為「台灣居民往來大陸通行證」。