政院提開放政府7承諾　政治獻金再透明方向曝光

行政院會今天通過2025年至2028年的「台灣開放政府國家行動方案」，並提出7項承諾，針對政治獻金再透明化，國發會透露，方向涵括縮短政治獻金公開時程、降低現行匿名捐贈1萬元以下門檻，政治初選捐贈收支是否應納入管理。

2021年，行政院參考國際規範並透過公私協力，完成首部「台灣開放政府國家行動方案」，包含推動資料開放與資訊公開、增加性別及族群包容性對話、擴大公共參與機制、落實清廉施政及執行洗錢防制等5大範疇，並成立行政院開放政府國家行動方案推動小組。

根據國發會規劃，2025年至2028年的「台灣開放政府國家行動方案」，進一步聚焦環境與氣候、數位治理、涵容、反貪腐及資訊近用等五大挑戰領域，並提出7項承諾並明定主政機關。

氣候變遷治理方面，環境部加強氣候變遷社會溝通及參與，包括建立「氣候資訊平台」，整合中央地方氣候治理資訊，並以「開放政府」形式，透過「氣候公民對話平台」促進公眾參與及雙向溝通；行政院個資會籌備處將建立政府蒐用民眾個資管理與透明機制。

數發部將主責深化跨部會資料開放與政府公共程式；客委會推進客家青年公共參與計畫；原民會力拼縮小原住民族數位落差縮小；海委會打造GoOcean海洋遊憩安全資訊服務平台。

內政部也將推動政治獻金再透明化，國發會副主委高仙桂說明，民間團體有數項提案，比如依現行法令須待9個月後才會知道政治獻金狀況，未來是否能縮短公開時程，是否能在選舉前就能將大額度的政治獻金透明化，做即時申報。

高仙桂續指，另外是檢討匿名捐贈規範，是否降低現行匿名捐款最高1萬元門檻，以及政府資料庫跟監察系統介接，以及政治初選時捐贈的收支是否應納入政治獻金的管理等內容，未來政府將與公民共同討論，作為後續內政部修政治獻金法的依據。